25 Jahre HSG Wetzlar: Von der "größten Kneipe Mittelhessens"

Einst als "graue Maus" belächelt, heute in allen Hallen als ernsthafter Konkurrent gefürchtet: Die HSG Wetzlar hat sich in der Handball-Bundesliga etabliert. Die Spielzeit 2022/23 ist die 25., in der die Grün-Weißen im Oberhaus mitmischen. Es ist ein außergewöhnliches Jubiläum, das die Verantwortlichen mit dem Buch "Erstklassig", das rechtzeitig vor Weihnachten auf den Markt kommen wird, würdigen und feiern. In einer 25-teiligen Serie - passend zum "Geburtstag" - hat diese Zeitung die Gelegenheit bekommen, einige Reportagen und Interviews aus dem Werk vorab zu veröffentlichen. (afi)