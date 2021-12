4 min

29:27 gegen Kiel: Die Wiederholung des Husarenstreichs

Der Trainer testet sich am Morgen aus der Quarantäne, am Nachmittag schlägt seine Mannschaft den großen THW: ein perfekter vierter Advent für die Handballer in Grün-Weiß.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar