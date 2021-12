2 min

31:22 gegen Kiel: Ein Abend für die Geschichtsbücher

Am 10. Oktober 2020 gelingt den Grün-Weißen eine Sternstunde ihrer Erfolgsstory in der Handball-Bundesliga. Die "Zebras" aus dem hohen Norden gehen in der Rittal-Arena unter.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar