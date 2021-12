3 min

Ähnliche Route, gleiches Ziel: Sieg in Lübbecke soll her

Die HSG Wetzlar bestreitet auch ihr erstes Rückrundenspiel in der Handball-Bundesliga in Ostwestfalen. Wenige Tage nach dem Sieg in Minden heißt es noch einmal Vollgas geben.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar