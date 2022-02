Alexander Feld: Junggesellenabschied mit "Jogi" muss warten

Benjamin Matschke lächelte beim Gang zur Pressekonferenz, wirkte bei aller guten Laune aber hoch konzentriert. Muss der Trainer von Handball-Bundesligist HSG Wetzlar auch, denn am Sonntag (16 Uhr) kreuzt mit dem HSV Hamburg ein gefährlicher Gegner in der Buderus-Arena auf. "Der HSV ist gut strukturiert mit einem erfahrenen Torhüter hinten drin, der fast schon ein spielender Co-Trainer ist", lobte Matschke am Freitag den Gegner und speziell Johannes Bitter als Fels in der Brandung. Beim Hinspiel-23:31, der bislang höchsten Wetzlarer Saisonniederlage, zog der 39-Jährige den Mittelhessen den Zahn. "Wir müssen geduldiger den Ball laufen lassen. Und im Gegensatz zum Spiel in Göppingen will ich vor allem eine deutliche Verbesserung in der 6:0-Abwehr sehen. Sprich, den Druck auf Hamburgs Angriff von Beginn an hochhalten." 1480 Zuschauer sind erneut zugelassen, wenige Resttickets gibt es am Sonntag an der Tageskasse. "Wir haben alle Mann an Bord und spielen zu Hause, also ist es unser Anspruch, den Fans und uns selbst einen weiteren Sieg zu schenken", so Matschke. Es ist angerichtet für ein weiteres Happening in Grün-Weiß. (vsch)