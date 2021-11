Anton Lindskog: Vor dem Wiedersehen herrscht kurz Funkstille

Am Donnerstagabend Champions League schauen, war nicht nach Benjamin Matschkes Geschmack. "Ich habe ja auch noch ein Leben neben meinem Trainer-Job", sagte der Coach der HSG Wetzlar am Freitag. "Ich habe heute morgen schon die Bundesliga-Spiele von Erlangen und Melsungen auf Video geschnitten", entschuldigte sich der 39-Jährige fast schon dafür, dass er den Auftritt des nächsten Gegners, der SG Flensburg-Handewitt in Bukarest nicht live vor dem Fernseher verfolgt hatte. Nachdem der HSG-Tross an diesem Samstag Richtung Börde aufbricht und dort im Hafen ihr Hotel bezieht, geht es am Sonntag (16 Uhr) in der Flens-Arena um die nächsten zwei Punkte in der Handball-Bundesliga. Dabei wollen die Grün-Weißen, die ohne den verletzten Filip Mirkulovski antreten, den Rückenwind vom Sieg am Dienstag beim BHC nutzen und im hohen Norden überraschen. Selbstbewusstsein dürfen die Mannen um Kapitän Maxi Holst aus so mancher aktueller Statistik ziehen. "Wir haben die meisten Tore im Eins-gegen-Null der gesamten Bundesliga erzielt. Wir haben acht Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt. Die Mannschaft entwickelt sich stetig weiter", sagt Coach Matschke. Reagiert hat die HSG derweil auf die angespannte Corona-Lage. Ab dem Heimspiel am 5. Dezember gegen Melsungen gilt für die Fans in der Rittal-Arena die 2G+-Regel. (vsch)