Anton Lindskogs letzte lange Reise zur "Hölle Nord"

Anton Lindskog wird am 7. Dezember 1993 im schwedischen Kristianstad geboren. Der 1,98 Meter große Kreisläufer spielte anfangs bei Näsby IF. Von 2012 bis 2016 stand Lindskog beim IFK Kristianstad unter Vertrag, mit dem er 2015 und 2016 die schwedische Meisterschaft gewann. Mit Kristianstad spielte er drei Spielzeiten im EHF-Pokal und eine Saison (2015/16) in der EHF Champions League. Zur Saison 2016/17 wechselt Lindskog zur HSG Wetzlar. In der kommenden Spielzeit wird der Vater einer Tochter für die SG Flensburg-Handewitt auflaufen. 2013 wurde Lindskog mit Schweden U 21-Weltmeister. Für die schwedische Nationalmannschaft bestritt "Toni", so der Spitzname des Kreisläufers, bisher 20 Länderspiele, in denen er 14 Tore erzielte. Bei der Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten gewann er mit der Nationalmannschaft Silber. (zk)