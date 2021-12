Auch gegen die "Zebras" nur 1250 Zuschauer

Jetzt teilen:

WETZLAR - Starke 13:3-Punkte haben die Bundesliga-Handballer der HSG Wetzlar in dieser Saison bislang vor eigenem Publikum geholt - die letzten beiden im Hessenderby gegen die MT Melsungen. Als nächstes - am 19. Dezember (Sonntag) - ist nun der Rekordmeister THW Kiel in der Wetzlarer Rittal-Arena zu Gast. Und auch gegen die "Zebras" gelten die die aktuellen und bis zum 23. Dezmeber festgelegten hessischen Corona-Beschränkungen, was bedeutet, dass nur 1250 Fans mit dabei sein dürfen und neben 2G+-Bedingungen (ausnahmslos Geimpfte und Genesene erhalten mit Negativtest Zugang) auch Maskenpflicht und Abstände eingehalten werden müssen.

Für das Duell gegen den derzeitigen Tabellenzweiten aus dem hohen Norden hatte die HSG bis zum Eintritt der neuen Schutzverordnung bereits rund 3000 Eintrittskarten verkauft, alle Sitzplatztickets waren vergriffen. Nunmehr wurden, wie schon für die Partie gegen Melsungen, alle Eintrittskartenstorniert und haben ihre Gültigkeit verloren. Anhänger, die ihr Kiel-Ticket im Internet erworben hatten, haben das Geld bereits zurücküberwiesen bekommen. Karten, die vor Ort an der Arena gekauft wurden, müssen dort zurückgegeben werden.

Vorkaufsrecht für Sponsoren und Dauerkarten-Inhaber

Alle Sponsoren und Dauerkarten-Inhaber der HSG Wetzlar erhalten ab sofort ein Vorkaufsrecht für die verfügbaren Sitzplatzkarten (freie Platzwahl). Dies ist kostenlos. Es gilt: Pro VIP- oder Dauerkarte ein neues Ticket. Die Eintrittskarten müssen bis spätestens Mittwoch kommender Woche entweder direkt in der Geschäftsstelle der Grün-Weißen (erreichbar von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr) oder telefonisch unter 06441/20005-20 bzw. per E-Mail unter info@hsg-wetzlar.de umgetauscht werden. Ab Donnerstag, 16. Dezember, gehen die nicht abgerufenen Karten in den freien Verkauf.