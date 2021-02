Aus einem Flirt wird Ernst für Anton Lindskog

Die HSG Wetzlar hat bereits einen Nachfolger für Anton Lindskog gefunden: Adam Nyfjäll hat nicht nur dasselbe Heimatland wie Lindskog, sondern wechselt auch vom selben Club an die Lahn, IFK KristianstadAuch der 28-jährige Kreisläufer, der einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat, nutzte eine Ausstiegsklausel im Vertrag, um den Wechsel im Sommer vollziehen zu können. Nyfjäll erzielte in der vergangenen Saison 146 Ligatreffer und wurde ins Allstar-Team der schwedischen "Elitserien" gewählt. Auch in der aktuellen Spielzeit überzeugte der 1,96 Meter große und 102 Kilogramm schwere Athlet bislang. Mit 41 Treffern führt der Schwede derzeit die Torschützenliste der European League an, in der Kristianstad aktuell die Gruppe B vor den Füchsen Berlin anführt. "Er ist ein sehr intelligenter Abwehrspieler, der in allen Systemen verteidigen kann - auch auf unterschiedlichen PositionenDazu bringt er die athletischen Voraussetzungen für die Bundesliga mit. Im Angriff bekommen wir einen sehr beweglichen Kreisläufer dazu, der schnell im Gegenstoß ist. Als Vize-Kapitän hatte Adam in Kristianstad eine Führungsrolle im Team", so HSG-Geschäftsführer Björn Seipp über den Neuen. "Meine Gespräche mit den Verantwortlichen, vor allem mit dem neuen Trainer Benjamin Matschke, waren extrem positiv, was mich letztlich in meiner Entscheidung bekräftigt hat, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen und nach Wetzlar zu gehen", freut sich Nyfjäll auf die neue Aufgabe. (red)