Auswärtsspiel der HSG Wetzlar in Göppingen fällt aus

WETZLAR - Das ursprünglich für den kommenden Sonntag angesetzte Auswärtsspiel des Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar bei Frisch Auf Göppingen fällt Corona-bedingt aus. Dies gaben die Grün-Weißen am Freitagmittag bekannt.

Laut ihrer Pressemitteilung nutzen die Vereine damit eine Ausnahmeregelung der Handball-Bundesliga (HBL) GmbH. Diese hatte am Vormittag in Abstimmung mit den Clubs entschieden, dass auch am anstehenden 8. Spieltag Begegnungen ausnahmsweise verlegt werden können, wenn zwei oder mehr Nationalspieler pro Mannschaft von Erkrankungen oder Quarantänen betroffen sind. Da neben den beiden in Quarantäne befindlichen Göppingern Sebastian Heymann und Marcel Schiller auch Torhüter Urh Kastelic von vorsorglichen Schutzmaßnahmen betroffen ist und selbiges für den Wetzlar-Keeper Till Klimke gilt, haben sich beide Vereine darauf verständigt, aus Gründen der Gesundheitsvorsorge eine Spielverlegung zu beantragen. Dies wurde durch die HBL bestätigt. Das Begegnung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. (red)