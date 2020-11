Ben Matschke - ein Liebhaber der klaren Struktur

Benjamin Matschke spielte als Kind zunächst Fußball beim VfR HeilbronnSein Handballtalent wurde beim Schulwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" entdeckt. Seine Handballkarriere begann im B-Jugend-Alter beim TSV WeinsbergMit 17 Jahren debütierte Matschke dort bei den Aktiven. Drei Jahre lang spielte er in Weinsberg unter Trainer Thomas König in der Oberliga. Gemeinsam mit König wechselte er 2003 zum TV Kornwestheim in die 2. Bundesliga. In der Saison 2004/05 spielte Matschke mit einem Zweitspielrecht für den VfL Pfullingen in der ersten Liga. Danach war der 1,89 Meter große rechte Rückraumakteur in der Spielzeit 2006/07 für die HBR Ludwigsburg aktiv und wechselte im 2007 zur TSG Friesenheim, mit der er 2010 in die HBL aufstieg. Nach nur einer Runde mussten die Ludwigshafener Handballer 2010/11 das Oberhaus aber wieder als Absteiger verlassen. Als Kapitän der Friesenheimer musste Matschke seine aktive Karriere nach zwei Kreuzbandrissen innerhalb von zehn Monaten im Jahr 2012 beenden. Er wurde ab Januar 2013 Trainer beim TV Hochdorf in der 3. Liga Staffel Süd. Dort blieb er drei Jahre. Im Juni 2015 wechselte Matschke als Chefcoach zum damaligen Bundesliga-Absteiger TSG Friesenheim. 2017 gelang den "Eulen" mit einem dritten Platz der Aufstieg in die 1. Bundesliga. Nach der Saison 2020/21 beendet Matschke seine Tätigkeit bei den Ludwigshafenern und übernimmt das Traineramt der HSG Wetzlar (zk)