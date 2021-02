Corona Verdacht: Re-Start der HSG verschoben

Kein gemeinschaftliches Anfeuern am Donnerstag in Nordhorn. Das für Donnerstag geplante Auswärtsspiel der HSG Wetzlar musste kurzfristig abgesagt werden. Foto: Florian Gümbel

WETZLAR - Corona hat das heimische Sportgeschehen weiter fest im Griff. Nun hat es auch die Bundesliga-Handballer der HSG Wetzlar erwischt. Nach einem Verdachtsfall in der Mannschaft der Grün-Weißen musste das für Donnerstagabend (19 Uhr) angesetzte Auswärtsspiel bei der HSG Nordhorn-Lingen verlegt werden.

Anders als den Bundesliga-Basketballern der Gießen 46ers tags zuvor blieb den Wetzlarer Handballern immerhin die Busfahrt nach Nordhorn erspart. Nach der Regel-Testung stellte sich heraus, dass es einen Corona-Verdachtsfall gibt. In einer Pressemitteilung am frühen Mittwochabend teilte der Verein mit: "Aus diesem Grund wurde, nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises und bis der Verdachtsfall endgültig aufgeklärt ist, die komplette Mannschaft der Mittelhessen vorsorglich isoliert und unter häusliche Quarantäne gestellt." Zum Schutz aller beteiligten Personen wurde zudem das Auswärtsspiel der Grün-Weißen bei der HSG Nordhorn-Lingen abgesagt.

In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, auch weil noch nicht klar ist, welche Auswirkungen der aktuelle Verdachtsfall auf das Team des aktuellen Tabellenachten der Handball-Bundesliga haben wird."

Damit zieht sich der Neustart der Wetzlarer nach der WM-Pause weiter hin. Bereits das für vergangenen Samstag geplante Spiel gegen den HC Erlangen wurde verlegt, da der schwedische Kreisläufer Anton Lindskog nach seiner Teilnahme am WM-Finale sich noch in häuslicher Quarantäne befand. Die nächste Möglichkeit für die Domstädter, endlich das erste Spiel im neuen Jahr zu bestreiten, bietet sich nun am kommenden Donnerstag. Dann soll Hannover-Burgdorf in der Rittal-Arena gastieren. Aber klar ist: Dieses Spiel wird nur dann stattfinden, wenn sich der Verdachtsfall nicht bestätigt. Ansonsten könnte den Mannen um Trainer Kai Wandschneider eine 14-tägige Quarantäne drohen. (zk)