Coronafall bei Handball-Bundesligist HSG Wetzlar

Die Handball-Bundesliga (HBL) hat am Donnerstag ihren Spielplan für die Saison 2020/2021 veröffentlicht. Demnach steigt der Auftakt für die 55. Saison am Donnerstag, 1. Oktober, mit fünf Begegnungen. Geht es nach den HBL-Planern, empfängt die HSG Wetzlar am Sonntag, 4. Oktober, um 16 Uhr den deutschen Vizemeister SG Flensburg-Handewitt. Meister THW Kiel, der schon am Samstag, 10. Oktober, in Mittelhessen aufschlägt, soll gegen den HC Erlangen beginnen, Neuling HSC Coburg um den aus Hüttenberg stammenden Geschäftsführer Jan Gorr reist zu Beginn zum TBV Lemgo.

Nach Beendigung des 16. Spieltags, der am 26./27. Dezember 2020 ausgetragen wird, pausiert der Spielbetrieb und wird am ersten Februar-Wochenende wieder aufgenommen. Das Saisonende ist auf den 27. Juni 2021 terminiert. Alle 380 Spiele der HBL sind bei Sky zu sehen. Offiziell eröffnet wird die neue Spielzeit mit dem Super Cup zwischen Kiel und Flensburg-Handewitt am Samstag, 26. September, in Düsseldorf. (red)