Das müssen Fans bei Heimspiel der HSG Wetzlar beachten

Wenn es am 4. Oktober mit dem ersten Heimspiel in der Rittal-Arena wieder losgeht für die HSG Wetzlar, müssen sich die Fans an einige neue Regeln halten.

Wetzlar (red). Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat den Online-Ticketverkauf für sein erstes Heimspiel der neuen Saison gestartet. Am 4. Oktober wollen die Grün-Weißen gegen Spitzenclub SG Flensburg-Handewitt in die neue Runde starten. Sitzplatz-Tickets sind ab sofort und ausnahmslos unter www.hsg-wetzlar.de erhältlich. Für die vom Landkreis zugelassenen maximal 800 Zuschauer in der Rittal-Arena gibt es in dieser Saison einiges zu beachten.

Ticketverkauf

Die Tickets für die Heimspiele sind ausnahmslos online erhältlich. Die Eintrittskarten sind nicht übertragbar und müssen beim Erwerb personalisiert werden (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse des Käufers). Nachträgliche Änderungen sind nicht möglich. Erst nach der Personalisierung können die Tickets im "print@home"-Verfahren ausgedruckt werden. Die Karten werden ausschließlich in den vorgegebenen zweier bis zehner Blöcken verkauft. Zur Identifikationsprüfung durch das Ordnungspersonal ist zudem die Vorlage eines Lichtbildausweises vorgeschrieben.

Einlass in die Rittal-Arena

Die Einlasszeit der Logen-Gäste beginnt zwei Stunden vor Anpfiff. Allen anderen Zuschauern wird 90 Minuten vor dem Anwurf der Eintritt in die Halle gewährt. Um Schlangenbildung zu vermeiden, wird um rechtzeitiges Erscheinen gebeten. Nach Veranstaltungsende ist der Innenraum der Arena umgehend, jedoch unbedingt unter Einhaltung der Abstandsregeln, zu verlassen. Die VIP-Hospitality-Bereiche bleiben bis 90 Minuten nach Spielende geöffnet.

Blockeinteilung

Es stehen ausnahmslos Sitzplätze zur Verfügung und die Tribünen sind in neun autarke, farblich unterschiedlich gekennzeichnete Zonen eingeteilt - eine Garderobe gibt es nicht. Jede Zone hat ihren eigenen Ein- und Ausgang sowie einen Cateringbereich, Toilettenanlagen, Reinigungs-, Ordnungs- und Sicherheitspersonal und verfügt über bis zu 107 Sitzplätze. Die Zuschauer dürfen sich während der Veranstaltung ausnahmslos in der ihnen zugeordneten Zone aufhalten. Am Spieltag weisen Banner im Außenbereich zu den entsprechenden Eingängen.

Hygieneregeln

Während der gesamten Veranstaltung muss ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Besuchern beziehungsweise fremden Dritten gewährleistet sein. Zudem ist ab dem Betreten der Halle permanent ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser darf ausnahmslos auf dem Sitzplatz abgenommen werden. Gekaufte Speisen und Getränke dürfen ebenfalls nur auf dem Sitzplatz verzehrt werden. Die HSG Wetzlar bittet als Veranstalter alle Personen, die einer Risikogruppe angehören oder am Spieltag unter Krankheitssymptomen leiden, auf den Besuch des Spiels zu verzichten und behält es sich ausdrücklich vor, Personen mit offensichtlichen Krankheitssymptomen den Einlass zu verweigern.

Catering

In der Rittal-Arena darf während der Veranstaltung kein Alkohol ausgeschenkt werden. Offensichtlich alkoholisierten Besuchern wird der Zugang zur Veranstaltung verwehrt.

Videoaufnahmen

Aufgrund einer Auflage des Gesundheitsamts des Lahn-Dill-Kreises behält sich der Veranstalter vor, den Arena-Innenraum während der Veranstaltung dauerhaft zu filmen, um die Einhaltung des Hygienekonzeptes durch die Zuschauer nachträglich überprüfen und Verbesserungen im Sinne der möglichen Erweiterung der Zuschauer-Kapazität umsetzen zu können.

Haftung

Der Besuch von Veranstaltungen in der Arena erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Der Veranstalter und die Arenakonzept GmbH übernehmen keine Haftung für Personenschäden oder mögliche Infektionserkrankungen. Die Besucher der Veranstaltung haben den behördlichen Auflagen sowie den Aufforderungen und Anweisungen des Sicherheits- und Ordnungsdienstes zu jeder Zeit Folge zu leisten. Mit Erwerb eines Tickets stimmt der Kunde allen vorgenannten Punkten uneingeschränkt zu. Weitere Informationen sowie die Hausordnung der Arena sind unter www.rittal-arena.de abrufbar.