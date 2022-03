Der nächste Abgang bei der HSG Wetzlar

Stand aufgrund von Krankheit und schwerer Knieverletzung selten für die HSG Wetzlar auf dem Parkett: Kreisläufer Patrick Gempp (M.), dessen im Sommer auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Foto: Ben Volkmann

WETZLAR - Handball-Bundesligist HSG Wetzlar und Kreisläufer Patrick Gempp gehen im Sommer getrennte Wege. Dem Kreisläufer wurde seitens der Clubführung kein neues Vertragsangebot unterbreitet.

Der 25-Jährige war im Juli 2020 vom Zweitligisten Rimparer Wölfe nach Mittelhessen gewechselt. Eine langwierige Erkrankung sowie ein Kreuzbandriss beim Auswärtsspiel in Magdeburg kurz nach Saisonstart im vergangenen September machten es Gempp schwer, wirklich Fuß zu fassen im Kader der HSG.

"Die Zeit von Patrick in Wetzlar stand, das muss man leider so deutlich sagen, gesundheitlich unter keinem guten Stern. Das bedauern wir alle sehr, denn 'Padde' ist ein talentierter Kreisläufer, ein grundehrlicher Arbeiter und ein toller Charakter, dem wir für seine sportliche und private Zukunft nur das Beste wünschen", so HSG-Geschäftsführer Björn Seipp.

Am Kreis gehen die Grün-Weißen mit dem Schweden Adam Nyfjäll und Neuzugang Erik Schmidt (Kadetten Schaffhausen) in die kommende Saison. "Als Backup würden wir gerne noch ein Talent im Zweitspielrecht verpflichten", so Seipp.