Der nächste Klimpke greift an

Ole Klimpke wohnt in DutenhofenSeit den Minis geht er für die HSG Dutenhofen/ Münchholzhausen auf Torejagd. Bis zur C-Jugend spielte er auch für die TSG Dorlar FußballDort kam er in der Abwehr zum Einsatz. "Schlecht war ich nicht. Ich glaube, die Gegner hatten keinen Spaß mit mir, aber im Handball lief es besser", sagt der heute 19-Jährige mit einem Lachen. Der Rechtshänder hat in diesem Monat seine Lehre zum Elektroniker für Betriebstechnik erfolgreich abgeschlossen. In ferner Zukunft kann sich der Rückraumspieler vorstellen, eine spezifische Weiterbildung zum Techniker anzustreben. In seiner Freizeit trifft sich Ole Klimpke, sofern die Pandemie es zulässt, mit seinen Freunden, spielt Basketball oder Fußball oder zeigt sein Talent an der Spielkonsole. (tis)