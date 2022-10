Die Neuen der HSG: Schelker ist im ersten Check der Gewinner

Macht den größten Satz als Neuzugang der HSG Wetzlar: Jonas Schelker (M.) überzeugt in den ersten acht Saisonspielen als Ideengeber und Schütze. (Foto: Jenniver Röczey)

WETZLAR - Umbruch, Neuanfang, anderes "Playbook" - Begriffe, die zur HSG Wetzlar im Vorfeld ihrer 25. Saison in Serie in der Handball-Bundesliga passen. Sieben gestandene Profis sagten nach einer tollen letzten Serie und Platz sieben adieu. Demgegenüber standen und stehen acht Neuzugänge, die Trainer Ben Matschke peu à peu in sein taktisches Konzept einpassen will - und es schneller tun musste, als es ihm lieb war.

Was in den ersten Partien, in drei von vier Fällen gegen höher gehandelte Konkurrenz, noch nicht zum gewünschten Erfolg führte. Was aber weniger an den Neuen lag. Drei Begegnungen und 5:1 Punkte später sieht die Welt rund um die Buderus-Arena schon etwas rosiger aus. Auch wenn sich die Zuschauer, die bislang bei Weitem nicht so zahlreich wie früher zu den Heimspielen pilgerten, nur langsam an den umgebauten grün-weißen Kader gewöhnen. Wir nutzen die Länderspielpause zu einem ersten Zwischenzeugnis der Wetzlarer Zugänge.

Vladan Lipovina: Der nach fünf Jahren Abstinenz zurückgekehrte Montenegriner wurde verpflichtet, weil sein mit einem Kreuzbandriss noch bis zum Winter ausfallende Landsmann Stefan Cavor eine enorme Lücke reißt. Diese auszufüllen, ist nicht einfach. Lipovina ist weniger der Assistgeber als vielmehr der Shooter, der Mann für die hammerharten Würfe ins Kreuzeck. Was der 29-Jährige in den ersten vier Spielen nicht in die Tat umsetzen konnte. Weil er selbst zu viel Strecke mit dem Ball an der Hand machte, anstatt einfach mal abzuziehen. Gegen Göppingen nach gutem Start mit einer überzogenen Roten Karte gestoppt, löste der erfahrene Linkshänder spätestens beim ersten Saisonsieg der Grün-Weißen in Hamm und vor allem gegen Stuttgart endgültig die Handbremse. Lipovina hat sich gesteigert, wirkt disziplinierter und systemgetreuer als zu Beginn der Runde. Das tut der HSG im Angriff enorm gut. - Zwischennote: 3.

Erik Schmidt: Mit allen Wassern gewaschen, ist der Europameister von 2016 nach zwei Jahren in der Schweiz zurück in der Bundesliga. Und die Landung im harten Geschäft des Oberhauses war nicht gerade weich. Vorne und vor allem hinten liefen seine ersten Einsätze für die HSG alles andere als glücklich. Schmidt wirkte nicht schnell genug auf den Beinen, überließ Kapitän Adam Nyfjäll neben sich die Führungsrolle im Innenblock. Dann fiel der Schwede wegen eines Pferdekusses aus, und der 36-Jährige stand mehr denn je in der Pflicht. Man hätte sich Sorgen machen können. Aber der Hüne lieferte, ob - wie gegen Stuttgart mit sieben Treffern - am offensiven Kreis oder als Chef-Organisator der 5:1-Deckung am defensiven Zirkel. Schmidt kann der HSG an beiden Enden des Spielfeldes helfen, das hat er zuletzt bewiesen. - Zwischennote: 3.

Jonas Schelker: Der größte Gewinn(er) der ersten acht Spieltage aus Sicht der Wetzlarer. Mit seiner Unbekümmertheit kam der Schweizer, den viele Experten in seiner Heimat bereits als potenziellen Nachfolger von Andy Schmid bezeichnen, sah die sich ihm bietende Chance und siegte bislang im internen Duell der HSG-Regisseure. Als der schwächelnde Magnus Fredriksen fast freiwillig den Platz in der Schaltzentrale abgab, sprang Schelker mit einem gelungenen Mix aus Dynamik und Spielwitz in die Bresche. Und der 23-Jährige stellte sich auch artig wieder hinten an, als sein norwegischer Teamkollege das Zepter wieder so wie gewohnt schwang. Das Kraftpaket aus Ramlinsburg muss nur lernen, seine Energie zu bündeln und nicht zu überdrehen. Dann wird er seinen Weg bei der HSG machen. - Zwischennote: 2.

Hendrik Wagner: Der Jung-Nationalspieler war noch vor seiner Nominierung für die EM im Januar der erste Neuzugang der HSG Wetzlar für die nun laufende Saison. Mit einer starken Runde bei den Eulen Ludwigshafen im Gepäck, ging es für den Schlaks im Sommer nach Wetzlar und zu seinem alten, neuen Trainer. Ben Matschke hält große Stücke auf Wagner und lässt den Rückraum-Allrounder trotz dessen Stotterstarts nicht fallen. Das Selbstbewusstsein, das sich der mit viel Vorschusslorbeeren angetretene 25-Jährige mit guter Deckungsarbeit erwirbt, kann er bislang allerdings noch nicht mit an den gegnerischen Kreis transportieren. Dort auf der Königsposition einen Lenny Rubin vor sich zu wissen, ist allerdings auch nicht einfach. - Zwischennote: 3-.

Radojica Cepic: Beim zweiten montenegrinischen Neuzugang nach Lipovina sei bei der Beurteilung nach knapp einem Viertel der Saison vorausgeschickt: "Cepa" ist gerade erst 20 Jahre jung geworden. Diesen Welpenschutz darf der talentierte Rückraumspieler, auch wenn er speziell von Gummersbachs Dominik Mappes mehrfach entscheidend düpiert wurde, genießen. Sowohl im Angriff als vor allem auch in der Abwehr hat der Youngster ein technisch und spieltaktisch breit gefächertes Potenzial. Das er zuletzt nicht mehr so einbringen konnte, weil sich die arrivierten Halbfeld-Kräfte Rubin, Lipovina und Fredriksen steigerten. - Zwischennote: 3-.

Lukas Becher: So einen Backup auf Außen wünscht sich jeder Trainer. Der aus Essen gekommene 22-Jährige kam in den ersten acht Punktspielen nur zum Einsatz, wenn die Batterien bei Dauerläufer Emil Mellegard leer zu gehen drohten. Becher weiß um diese Rolle der Nummer zwei auf dem linken Flügel und gab seinem schwedischen Pendant bislang die nötigen Pausen. Die Bilanz: Solides Abwehrspiel, aber nur zwei Würfe (ein Tor) auf der anderen Seite des Courts. Mal schauen, inwieweit der 1,90 Meter große Rechtshänder damit zufrieden ist. Wobei: Konkurrenz im eigenen Lager belebt bekanntlich das Geschäft. - Zwischennote: 3.

Jovica Nikolic: In den ersten Monaten an seiner neuen Wirkungsstätte standen die Sterne für den serbischen Neuzugang aus Novi Sad nicht günstig. In der Vorbereitung bereits krankheitsbedingt ausgebremst, verletzte sich der Linkshänder kurz vor dem Start gegen Erlangen am rechten Knöchel. Wieder hieß es warten und auskurieren, dann endlich gegen Gummersbach die Premiere in der Bundesliga. Doch schon elf Tage später in Hamm fiel Nikolic erneut krank aus. Die Länderspielpause könnte dem 20-Jährigen helfen, schneller wieder fit zu werden. - Keine Zwischennote.

Leonard Grazioli: Der Nationaltorhüter der Schweiz ist aktuell beim Nachbarn TV Hüttenberg "geparkt". Was ihn dort nicht daran hindert, mit Topleistungen wie beim DHB-Pokalsieg des heimischen Zweitligisten gegen Eisenach auf sich aufmerksam zu machen. Mit seinen 21 "Lenzen" ist "Leo" noch jünger als das gesetzte HSG-Gespann Till Klimpke/Anadin Suljakovic. Und er wird da sein, wenn die Grün-Weißen ihn zwischen den Pfosten brauchen. - Keine Zwischennote.