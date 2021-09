Domen Novak will sich bei der HSG weiterentwickeln

Der Abgang von Anton Lindskog dürfte der HSG Wetzlar in diesem Sommer am meisten weh getan haben. Aber die Verantwortlichen hatten schon einen Plan in der Schublade, um den zur SG Flensburg-Handewitt abwandernden Schweden sowohl am Kreis als auch im Abwehr-Innenblock zu ersetzen.

Da wäre zum einen Lindskogs Landsmann Adam Nyfjäll (Foto: Bär), 29 Jahre, 1,96 Meter groß, ein Modellathlet. Darüber hinaus ein sympathischer Bursche, der von IFK Kristianstad an die Lahn gewechselt ist. "Er ist ein sehr intelligenter Abwehrspieler, der in allen Systemen verteidigen kann - auch auf unterschiedlichen Positionen", sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp im Februar bei der Bekanntgabe des Nyfjäll-Transfers. Genauso ist es, wobei abzuwarten ist, wie schnell sich der Schwede an die Gangart im deutschen Oberhaus gewöhnt.

Diese Frage stellt sich bei Felix Danner (Foto: Bär) überhaupt nicht. Zwölf Jahre beim hessischen Rivalen, der MT Melsungen, gingen im Juni zu Ende. Jetzt wirft der 36-jährige, mit allen Wassern gewaschene Routinier, seine Qualitäten für die Mannschaft von Trainer Benjamin Matschke in die Waagschale. 18 Mal lief der Kreisläufer für die deutsche Nationalmannschaft auf, nach der kommenden Saison im Trikot der HSG könnte der 1,98 Meter große Rechtshänder wieder nach Melsungen zurückkehren, um dort in die Clubführung integriert zu werden. Zuvor aber gilt für ihn: "In der Rittal-Arena zu spielen, das war schon immer geil. Ich freue mich auf die tolle Stimmung und darauf, Siege mit den Fans zu feiern." (vsch/red)