3 min

Es geht gegen die Tempobolzer aus dem Schwabenland

Die HSG Wetzlar hat das Pokalspiel in Eisenach erfolgreich überstanden. Am Samstag heißt es für die Grün-Weißen, gegen Frisch Auf Göppingen in der Handball-Bundesliga nachzulegen.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar