Handball: Bundesliga-Start mit gemischten Gefühlen

Wetzlar (red). Zwei Gewinner im DHB-Pokal in einem Jahr? Die Corona-Pandemie könnte dies möglich machen. Im nationalen Cupwettbewerb bei den Männern soll in der Saison 2020/21 ausschließlich das "Final4" ausgetragen werden. Hintergrund ist die ohnehin schon hohe Termindichte, die durch den späteren Rundenbeginn, die Aufstockung der Handball-Bundesliga sowie die zahlreichen Termine der deutschen Nationalmannschaft entstanden ist.

"Eigentlich wollten wir Ende August in die Spielzeit starten, was aber aufgrund der Pandemielage nicht zu halten war", wird Andreas Wäschenbach, Geschäftsleitung Spielorganisation der Handball Bundesliga, im Internetportal "Handballworld" zitiert. Der späte Auftakt habe nun "unter anderem dazu geführt, dass wir in Abstimmung mit dem DHB auf die Pokalrunden außer des Final4 verzichtet haben. Anders sind die 38 Spieltage einfach nicht unterzubringen." Für die Spielzeit 2021/22 soll wieder in den normalen Modus zurückgekehrt werden. In der an diesem Donnerstag beginnenden Saison sollen einmalig nur vier Mannschaften (möglicherweise die besten vier Teams der Hinrundentabelle in Liga eins) die Chance erhalten, sich am 5./6. Juni in Hamburg zum Cupsieger zu küren. Die Endrunde 2020 wird am 27. und 28. Februar mit dem THW Kiel, dem TBV Lemgo Lippe, der MT Melsungen und der TSV Hannover-Burgdorf nachgeholt.