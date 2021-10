Handball-Fan nach abgebrochenem Wetzlar-Spiel verstorben

Die Bundesliga-Handballer der HSG Wetzlar trauern um einen Handball-Fan. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Traurige Nachricht aus der Handball-Bundesliga: Wenige Tage nach dem medizinischen Notfall beim Spiel zwischen dem Bergischen HC und der HSG Wetzlar ist nun ein Handball-Fan verstorben. "Die Handballfamilie steht zusammen! Die HSG Wetzlar trauert um den Fan, der am Samstagabend beim Spiel gegen den Bergischen HC medizinische Hilfe benötigte und spricht der Familie des Verstorbenen ihr tiefstes Beileid aus", schrieben die Grün-Weißen auf Facebook. "Wir wünschen viel Kraft in diesen schwierigen Stunden." Mittlerweile ist klar: Bei dem Toten handelt es sich um Klaus Fach, Vater des Fußball-Trainer Holger Fach. "Er ist so gestorben, wie er sich das wohl gewünscht hätte, beim Handball oder beim Fußball", sagte Holger Fach der "Westdeutschen Zeitung".