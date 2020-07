Handball: Wechsel von Ivan Srsen zur HSG Wetzlar perfekt

Wechsel perfekt: Ivan Srsen geht in der neuen Saison der Handball-Bundesliga für die HSG Wetzlar auf Torejagd. Archivfoto: dpa

Wetzlar (red). Was lange durch die Gazetten geisterte, ist nun auch endlich amtlich: Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat für die Position im rechten Rückraum den kroatischen Nationalspieler Ivan Srsen verpflichtet. Der Linkshänder wechselt vom aktuellen kroatischen Erstligisten RK Nexe an die Lahn. Bei den Grün-Weißen hat der 27-jährige einen Zweijahresvertrag unterzeichnet und ersetzt den Isländer Viggó Kristjansson, der nach der Saison zum Ligakonkurrenten TVB Stuttgart wechselt.

Der Kontrakt mit dem 1,97 Meter großen und 101 Kilogramm schweren Srsen, von dessen Wechselabsichten Richtung Wetzlar diese Zeitung bereits im September 2019 berichtet hatte, wurde vor Beginn der weltweiten Corona-Pandemie geschlossen und erlangte nach bestandenem Medizincheck Gültigkeit. Sršen hatte sich in Nexe eine Schulterverletzung zugezogen, die operativ versorgt werden musste. Deshalb habe die Verpflichtung laut der HSG (auf Facebook) "einige Zeit in der Schwebe" gestanden.

27-jähriger Kroate verstärkt rechten Rückraum der HSG

Der neue Mann gehört zum erweiterten Kader der kroatischen Nationalmannschaft. Bei seinen früheren Vereinen Pick Szeged (Ungarn) und HC PPD Zagreb (Kroatien) sammelte er bereits einige Champions-League-Erfahrung. Zudem spielte er insgesamt vier Jahre mit RK Nexe im EHF-Cup. "Ivan ist nicht so sehr der Shooter-Typ, sondern kommt mehr über die spielerische Komponente. Er überzeugt durch sehr viel Spielintelligenz und Einsatzbereitschaft. Dazu verfügt Ivan über die für die Bundesliga notwendige körperliche Robustheit sowie die entsprechenden Abwehrqualitäten", so Geschäftsführer Björn Seipp über den künftigen zweiten Rückraumrechten der HSG neben Stefan Cavor. "Ich freue mich, in einen so traditionsreichen und professionell geführten Club zu kommen", so Srsen, der mit der Trikotnummer 3 für Wetzlar aufläuft.