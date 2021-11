3 min

Heimbasis gelegt, jetzt soll es auch auswärts aufwärtsgehen

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar punktet in der Rittal-Arena weiter. Weil jeder in Matschkes Team gegen N-Lübbecke um seine Rolle weiß. Am Sonntag wartet die Aufgabe in Leipzig.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar