Hilfe für die Ukraine: Lochmanns Handballer in Dutenhofen

Wenn die HSG Wetzlar an diesem Freitagabend (19.30 Uhr) die ukrainische Nationalmannschaft in der Sporthalle Dutenhofen empfängt, tut sie dies ohne Anadin Suljakovic. Der Torhüter hat sich im Training eine Innenbandverletzung im rechten Knie zugezogen und fällt mindestens sechs Wochen aus. Marcel Kokoszka, der bisher für Drittligist HSG Dutenhofen/ Münchholzhausen auflief, rückt ins Bundesligateam. Unangeachtet dessen steht gegen die Ukraine der gute Zweck im Mittelpunkt. "Wir wollen mit dem Spiel ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzen", sagt HSG-Geschäftsführer Björn Seipp. "Dazu gilt es, das Nationalteam dabei zu unterstützen, dass sich die Spieler in Vorbereitung auf eine wünschenswerte WM-Wildcard fit halten und die Möglichkeit bekommen, längerfristig mit ihren Frauen und Kindern in Deutschland bleiben zu können." Das Gros der Einnahmen plus (auch ein Teil der Mannschaftskasse) wird an "Aktion Deutschland hilft" gespendet. Nach zwei Auftritten bei den Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden (30:27) und SG Leutershausen (29:25) geht es für die Ukraine nun gegen Wetzlar. Mehr als 1200 der maximal 1500 Karten sind verkauft. Tickets (10 Euro Erwachsene, 5 Euro Kinder und Jugendliche) gibt es noch online sowie an der Abendkasse (ab 18.30 Uhr). Die Partie findet unter 2G+Bedingungen statt. Es gilt die Maskenpflicht. (red)