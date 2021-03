HSG atmet auf: Cavor doch nicht schwerwiegender verletzt

Stefan Cavor hat zum Glück der HSG Wetzlar im letzten Spiel nur leichtere Blessuren davongetragen. Foto: Florian Gümbel

WETZLAR - Leichtes Aufatmen beim Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar: Wie der Verein meldet, hat sich Rückraumspieler Stefan Cavor bei einem Foulspiel im Duell mit dem HC Erlangen vergangene Woche nicht schwerwiegender verletzt. Das ist das Ergebnis der Auswertung von Röntgen- und MRT-Untersuchungen. Trotzdem ist der Einsatz des Torjägers im Auswärtsspiel bei den Eulen Ludwigshafen am Donnerstag in Gefahr. Cavor leidet an einer Kapselverletzung und einer Sehnenreizung im Schulterbereich, die von der medizinischen Abteilung der Grün-Weißen nunmehr intensiv behandelt wird.