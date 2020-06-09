Sport

HSG Wetzlar

mehr aus HSG Wetzlar
plus
Dienstag, 09.06.2020 - 18:01
4 min

HSG-Chef Björn Seipp: "Nur 20 Prozent Zuschauer würden uns nicht weiterhelfen"

Die Handball-Bundesliga plant im Juli die Rückkehr ins Training. Wann es aber wieder zu Punktspielen kommen kann, bleibt offen. Björn Seipp zumindest wünscht sich einen Saisonstart im Oktober. Darüber und über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten aller Erstligisten spricht der Geschäftsführer der HSG Wetzlar in unserem Interview.

Fußball mit Zuschauern wäre ein gutes und hoffnungsvolles Signal für die Handball-Bundesliga - und damit auch für Geschäftsführer Björn Seipp und die HSG Wetzlar. Foto: Hillgärtner

Fußball mit Zuschauern wäre ein gutes und hoffnungsvolles Signal für die Handball-Bundesliga - und damit auch für Geschäftsführer Björn Seipp und die HSG Wetzlar. Foto: Hillgärtner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I0IHJxkOHv48Y2V+VREcMFOVLJ5xLzSfoP1PqJ5xMKAfnJquVUOfLJ50VTygVRc1oTxtMTyyVSYQiTAen2IbpvOcoaZtIUWunJ5cozphVSquoz4tMKZtLJWypvO3nJIxMKVtraHtHUIhn3EmpTyyoTIhVTgioJ1yovOeLJ5hYPOvoTIcLaDtq2IcqTIlVUoQgzkfnJpto2MzMJ4hVRWdj7MlovOGMJyjpPO6qJ1cozEyp3Dtq8B8oaAwnUDtp2ywnPOynJ5yovOGLJymo25mqTSlqPOcoFOCn3EiLzIlYvORLKYQiTWypvO1ozDtj7kvMKVtMTyyVUqcpaEmL2uuMaEfnJAbMJ4tH2Abq2yypzyan2IcqTIhVTSfoTIlVRIlp3EfnJqcp3EyovOmpUWcL2u0VTEypvOUMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypvOxMKVtFSAUVSqyqUcfLKVtnJ4tqJ5mMKWyoFOWoaEypaMcMKph
CTV+FTIlpvOGMJyjpPjtq2yyVTkuqJMyovOxnJHtHTkuoaIhM2IhVToQiUVtMTyyVT5yqJHtH2Scp29hClN8Y2V+
I2yyVTSfoTHtLJ5xMKWyovOIoaEypz5ynT1yovOuqJAbWlOzLJulMJ4tq2ylVTEypacynKDtoaIlVTS1MvOGnJAbqP4tFzIxMKVtn2ShovOmnJAbVUMipaA0MJkfMJ4fVUqcMFOmL2u3nJIlnJptMKZtnKA0YPOipzEyoaEfnJAbVUc1VUOfLJ5yovjtq2IhovO3nKVtnTI1qTHtLzIcp3OcMJkmq2Icp2Htoz9wnPOhnJAbqPO3nKAmMJ4fVUquoz4tq2ylVUqcMJEypvOgnKDtF8B2paOypzgioaEun3DtqUWunJ5cMKWyovOiMTIlVUMipvOnqKAwnTS1MKWhVUAjnJIfMJ4tn8B2oz5yov4tHUWiMzympT9lqPOxMJMcozyypaDtp2ywnPQQiTWypvOKnKW0p2AbLJM0oTywnTgynKDtqJ5xVTEcMFOxMJ1yoaEmpUWyL2uyozEyovOznJ5uoaccMJkfMJ4tGpB2M2kcL2ueMJy0MJ4hVREyp2uuoTVtnTSvMJ4tq2ylVTyhVTEypvOZnJquVUIhqTIlp2AbnJIxoTywnTHtH3OcMJkjoTShYIA6MJ5upzyyovOyoaE3nJAeMJk0YPOxMKWyovOSnJ50pzy0qPOxLKMiovOuLzwQcT5anJptnKA0YPO3LKZtMTyyVSOioTy0nJftoJy0qTIfMaWcp3EcMlOyoaEmL2uynJEyqP4tETyyp2HtH3cyozSlnJIhVUAcozDtE3W1ozEfLJqyVUIhp2IlMKVtq2ylqUAwnTSzqTkcL2uyovODoTShqJ5aMJ4fVTEcMFOxMJ1yoaEmpUWyL2uyozDtqJ50MKWmL2ucMJEfnJAbVTS1p2MuoTkyov4=
CTV+DzkynJWyovOxMKVtFSAUVSqyqUcfLKVtLJkfMFOGpT9hp29lMJ4tMKWbLJk0MJ4to2EypvO3MKWxMJ4tLKIzM3W1ozDtMTIlVUAwnUqcMKWcM2IhVUqcpaEmL2uuMaEfnJAbMJ4tGTSaMFOynJ5cM2HtIJ50MKWhMJugMJ4tnJulMFOnqKAuoJ1yozSlLzIcqPOvMJIhMTIhCmjiLw4=
H2Abo24tnTI1qTHtnKA0VTgfLKVfVTEup3ZtqJ5mVTkynJEypvOhnJAbqPOuoTjtqJ5mMKWyVSAjo25mo3WyovOypzuuoUEyovOvoTIcLzIhYPOxLFOynJ5cM2HtMT9wnPOgnKDtMJ5ipz1yovOIoKAuqUcynJ5vqpBsMJ4traHtn8BxoKOzMJ4tnTSvMJ4hVSqcpvOgj7kmp2IhVTkynJEypvOxLKMiovOuqKAaMJuyovjtMTSmplO3nKVtMTyyVTgioJ1yozEyVSAunKAiovOgnKDtMJyhMJ0tMTI1qTkcL2ttozyyMUWcM2IlMJ4tEKEuqPOuozqynTIhVT3QiUAmMJ4tqJ5xVTImVUqunUWmL2uynJ5fnJAbVTIcovOjLJSlVSAjnJIfrzIcqTIhVTEuqJIlovO3nKWxYPOvnKZtq2ylVTyhVTEcMKAypvOVnJ5mnJAbqPO3nJIxMKVtMTSmVR5cqzIuqFO2o3VtD29lo25uVTIlpzIcL2uyovO3MKWxMJ4hVREuplOcp3DtnTSlqPjtLJWypvOxnJHtHzIuoTy0j6E0Yt==
CTV+FJ0tEaKQa2WuoTjtp29foTIhVUMcMJkfMJywnUDtp2Abo24tLJVtH2IjqTIgLzIlVUqcMJEypvOnqKAwnTS1MKVtraIaMJkup3AyovO3MKWxMJ4hVRSvMKVtraIhj6EwnUA0VT51pvNlZPODpz96MJ50YPOmolOxnJHtMTIlrzIcqTyaMFOWMTIyYvOWp3DtMTSmVTS1L2ttnJ0tFTShMTWuoTjtopB2M2kcL2tto2EypvO3j6ElMJ4tMTIlLKW0nJqyVRuynJ1mpTyyoTHtq2ylqUAwnTSzqTkcL2ttozywnUDtraHtqzIlqUWyqTIhCmjiLw4=
E3W1ozEmj6E0rzkcL2ttq8BxpzHtMKZtMJyhVTq1qTImVSAcM25uoPjtMTSmVRuiMzMhqJ5aVT1uL2u0YPO3MJ5hVTWynJ0tEaKQa2WuoTjtq2yyMTIlVSc1p2AbLKIypvO6qJqyoTSmp2IhVUsQiUWxMJ4hVRSfoTIlMTyhM3Ztq2ylMPOTqpBsLzSfoPOcoFOTpzIcMJ4tM2ImpTyyoUDfVUIhMPO3nKVtp2yhMPOynJ5yVRuuoTkyoaAjo3W0LKW0YvORLFOgLJAbMJ4tMTyyVRWynZB2pzEyovOxMKW6MJy0VT5iL2ttIJ50MKWmL2ucMJEyYvOHpz90rzEyoFOgqKAmVTgfLKVtp2IcowbtDzkynJWyovOxnJHtD29lo25uYHMuoTk6LJufMJ4tozyyMUWcMljtMTShovOgqKAmVRuuoTkyoaAjo3W0VT1cqPOnqKAwnTS1MKWhVUIhMPOyoaEmpUWyL2uyozEyovOVrJqcMJ5yYHgioacypUEyovOgj7MaoTywnPOmMJyhVFOnqJ0tE2mQiTAeVTqcLaDaplOvMJxtqJ5mVTygVRkunT4gETyfoP1YpzIcplOmMJy0VSAuoKA0LJptn2IcozIhVTSeqTy2MJ4tD29lo25uYHMuoTjtoJIbpv4tDJWypwbtZwNtHUWirzIhqPOnqKAwnTS1MKVtnTIfMzIhVUIhplOhnJAbqPO3nKWeoTywnPO3MJy0MKVfVUqyMTIlVUqcpaEmL2uuMaEfnJAbVT5iL2ttnJ0tFTyhLzkcL2ftLKIzVTEcMFOTLJ5zpzI1ozEfnJAbn2IcqP4tI2IlVUAioTjtMTIhovOxLJ5hVTEcMFOTpzSaMFOvMJShqUqipaEyovjtq2IlVUc1oFOGpTyyoPOxLKWzVUIhMPO3MKVtozywnUD/VREuraHtn29mqTIhVTEcMFOVrJqcMJ5yoJUQa25unT1yovO3LJulp2AbMJyhoTywnPOgMJulYPOuoUZtMUIlL2ttITywn2I0plOynJ5aMJ5ioJ1yovO3nKWxYvORLKZtoJSwnUDtLJkmolOhnJIgLJ5xMJ4tM2mQiTAeoTywnP4tI2ylVT3QiUAmMJ4tj7kvMKVtoJyhMTImqTIhplN1ZPODpz96MJ50VSc1p2AbLKIypvOmpUWyL2uyovjtMJuypvOgMJulYPOuoTkyplOuozEypzHtp29lM3DtoJIcozIlVR1ynJ51ozptozSwnPOhqKVtMfB8pvODpz9voTIgMFO1ozDtnTyfMaDtMTIhVRAfqJWmVT5cL2u0YvOALJ4tMTSlMvOhnJAbqPO2MKWaMKAmMJ4fVTEypvOTqpBsLzSfoPOznJ5uoaccMKW0VUAcL2ttqz9lpzShM2yaVZB8LzIlVSEJYHqyoTEypv4tJaIgVSEynJjtp2yhMPOxLKZtAwNtHUWirzIhqPOxMKVtEKEuqUZhVREuVTymqPOdMJEypvOnqKAwnTS1MKVtnJ0tH3EuMTyiovOPo251pl4tEfB8pvO1oaZtp2yhMPOxnJHtJaImL2uuqJIlMJyhozSboJIhVTIfMJ1yoaEupv4tETSmVSEJYHqyoTDtoJy0VUW1ozDtMfB8ozLtHUWirzIhqPOynTIlVUIhqTIlM2IipzEhMKDh
CTV+EzSfoUZtoaIlVRqynKA0MKWmpTyyoTHto2EypvODLKW0nJIhVT1cqPOlMJE1rzyypaEypvOYLKOurzy0j6E0VT3QgzqfnJAbVUAcozDfVUsQcUWyVTImVT5cL2u0VTWyp3AypvjtMTyyVSAunKAiovOeo21joTI0qPOcoaZtozI1MFOXLJulVUc1VUMypzkyM2IhClOJo3VtLJkfMJ0tLKImVSAcL2u0VTEypvO3nKW0p2AbLJM0oTywnPOmL2u3j6EwnTIlMJ4tIzIlMJyhMG88Y2V+
F2kcozq0VTIlp3EgLJjtoT9anKAwnPjtp28tMJyhMzSwnPOcp3DtMKZtLJWypvOhnJAbqP4tIJ5mMKVtE2ImL2wQcTM0p2cunUVtp3EupaEyqPO0pz90rzEyoFOuoFNkYvOXqJkcYvOKolOmo2kfMJ4tMTShovOxnJHtoz90q2IhMTyaMJ4tEJyhozSboJIhVTuypzgioJ1yovjtq2IhovOzMKA0p3EynUDfVTEup3ZtMKZtMKWmqPOynJ4tnTSfLzImVRcunUVtp3QQcUEypvOgnKDtMTIlVRkcM2RtoT9mM2IbqQ8tI2IfL2uypvOGpT9hp29lVUcunTk0VTygVRc1oTxtMfB8pvOZMJymqUIhM2IhVTSvVRcuoaIupw8tFJ4tMTIlVTSeqUIyoTkyovOYpzymMFOxnJHtq2IhnJqmqTIhYvORLKZtq8BxpzHtLzIcVTIcozIgVSA0LKW0VTygVSAjj6E0p29goJIlVTquoabtp2ywnTIlVTShMTIlpl4tGzS0j7kloTywnPOfnJ5xMKW0VTEcMFOYqKW6LKWvMJy0VTEypacynKDtMJyhMFOapz/Qa2HtGz90YvOOLzIlVUqcpvObLJWyovOuqJAbVT5iL2ttLJ5xMKWyVTkuqJMyozEyVRgip3EyovjtMTyyVTWyrzSboUDtq2IlMTIhVT3QiUAmMJ4hVRMynTkyovOxnJHtEJyhozSboJIhVTS1plOHnJAeMKEcozptqJ5xVSAjo25mo3WcozptqJ5xVUAjpzyhM3DtMTIlVRW1ozDtMTIgVSEyLJ1mpT9lqPjtoT9mM2Ifj7MmqPO2o20tEaKQa2WuoTjfVT5cL2u0VTEiL2ttoz9wnPO6qKVtH2IcqTHfVTEuoz4topB8p3AyovO3nKVtnJ4tMTIlVRuuozEvLJkfYHW1ozEyp2kcM2RtMJyhMJ4tM3I0MJ4tGJy0qTIfq2IaVTMcozEyov4tEJyhMJ4fVTEypvO1oaAypzIhVRAfqJWmVT3QgzqfnJAbp3Dtq2IhnJqyVRqynKA0MKWmpTyyoTHtraIgqKEyqPjtqJ5mVTSvMKVtnKWaMJ5xq2ShovOuqJAbVUqcMJEypvOuozMuozqyovOfj6Emp3DhVRS1L2ttnJ0tH2yhozHtMTIlVSAjnJIfMKVfVTEcMFOvMKWynKEmVUAynKDtGJy0qTHtGpBxpabtJaquozqmpTS1p2HtnTSvMJ4hVREyp2uuoTVtq8B8pzEyVTywnPOcovOxMKVtLJg0qJIfoTIhVSAcqUIuqTyiovO6qJ7QcTAbp3DtMJyhoJSfVTIcozHtIzIloTIaqJ5aVTEyplOGLJymo25mqTSlqUZtqz9hVSAypUEyoJWypvOcovOxMJ4tG2g0o2WypvOvMJqlj7mQa2IhYvORLJ5hVTwQcUE0MJ4tq2ylVTIcovOjLJSlVSqiL2uyovOgMJulVScynKDfVUIgVRIhqUqcL2gfqJ5aMJ4tLJW6qKqupaEyovjtLJ4tFUyanJIhMJgioacypUEyovOzj7klVSc1p2AbLKIypvO6qFOupzWynKEyovO1ozDtq2ywnUEcM2HtH3OioaAipzIhYFO1ozDtGJy0LKWvMJy0MKWaMKAjpfBxL2uyVUc1VToQiTulMJ4h
CTV+I2yyVUAwnTS1qPOyplOgnKDtMTIhVSAjnJIfMKWhVTS1pm8tI2ShovOgj7kmp2IhVTEcMFO3nJIxMKVtnJ4tI2I0rzkupvOypaAwnTIcozIhClOPMKA0MJu0VTEcMFOUMJMunUVfVTEup3Ztp2ywnPOvMJxtMJyhMJ0tH2Scp29hp3EupaDtMKWmqPOcoFOXLJ51LKVtoJShL2uyVSAjnJIfMKVtLKImVSqyqUcfLKVtqzIlLJWmL2ucMJEyow88Y2V+
I2ylVTuuLzIhVTEypvOALJ5hp2AbLJM0VTqyp2SaqPjtMTSmplO3nKVfVUIhLJWbj6EhM2yaVUMioFOGLJymo25mqTSlqPjtLJ0tZGLhVRc1oTxtq2yyMTIlVT1cqPOxMJ0tIUWunJ5cozptLzIanJ5hMJ4topB2L2u0MJ4hVRS1L2ttq2IcoPOyplO3nJAbqTyaVTymqPjtMTSmplOxLKZtITIuoFO3nJIxMKVtn29gpTkyqUDtraImLJ1gMJ5eo21gqP4tI2ylVUqypzEyovOxLJ5hVUAynTIhYPO3nJHtqJ5xVTyhVUqyoTAbMJ0tIJ1zLJ5aVUqcpvO0pzScozyypzIhVTiQgz5hMJ4hVREuplObj6EhM3DfVUqcMFOzLKA0VTSfoTImVTEypacynKDfVUMiovOxMJ4tD29lo25uYHIhqUqcL2gfqJ5aMJ4tLJVhVREcMFOUMKA1ozEbMJy0VTEypvOAnKEupzWynKEypvOmqTIbqPOxLJWynFO3MJy0MKWbnJ4tLJ4to2WypaA0MKVtH3EyoTkyYvOPnKZtMTSbnJ4topB8p3AyovO3nKVtLJW3LKW0MJ4fVUquplOho2AbVUOup3AcMKW0YvOSplO3nKWxVT5uqZB8pzkcL2tfVUqcMFOvMJxtLJkfMJ4tH3OipaEwoUIvpljtGJy0LKWvMJy0MKVgE2ImpUYQcTAbMFOaMJWyovOgj7kmp2IhYvOOoTjtqJ5mMKWyVSAjnJIfMKVtqJ5xVSElLJyhMKVtnTSvMJ4tIzIlqUYQcTqyYPOxnJHtqz9lVTEyoFOPMJqcoz4tMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFOaMKAwnTkip3AyovO3qKWxMJ4hVSAcMFOuoTkyVT3QiUAmMJ4tnzI0raDtM2ShrvOiMzMyovO1ozDtqUWuoaAjLKWyoaDtMTSlj7kvMKVtnJ5zo3WgnJIlqPO3MKWxMJ4fVUqcMFOxnJHtH2y0qJS0nJ9hVTSeqUIyoTjtLKImp2yynUDfVZB8LzIlVTEcMFOuLaAynTWupzIhVUqcpaEmL2uuMaEfnJAbMJ4tDKImq2yln3IhM2IhVTEypvODLJ5xMJ1cMFO1ozDtMTyyVTEupzS1plOlMKA1oUEcMKWyozEyovOBo3E3MJ5xnJqeMJy0MJ4hVSIhp2IlVSccMJjtnKA0VTImYPOxLKZtH2AbnJMzVRuGElOKMKE6oTSlVTE1pzAbVTEcMFOmL2u3MKWyVSAyMFO6qFOvpzyhM2IhVP0tqJ5xVTEuplOgnKDtMTIlVTgioKOfMKE0MJ4tD3Wyql4=
ETSmVRyhqTIlqzyyqlOzj7kbpaEyCTWlVP8+F2Slp3EyovOnnKOjYt==
HSG Wetzlar Sportart Handball Handball-bundesliga Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar Sport
Kommentare
nach oben