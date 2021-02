HSG erleichtert: Corona-Verdacht hat sich nicht bestätigt

Nach zwei Tagen Hoffen und Bangen dürfen Trainer Kai Wandschneider und seine Mannen wieder raus aus der Quarantäne. Foto: dpa

WETZLAR - Gute Nachrichten für die Bundesliga-Handballer der HSG Wetzlar. Der Verdacht einer akuten Covid-19-Infektion im Kader der Grün-Weißen hat sich nicht bestätigt. Alle Spieler und Trainer können die häusliche Isolation sofort beenden und in den gemeinsamen Trainingsbetrieb zurückkehren, so hat es das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises am Freitagabend entschieden.

"Wir bedanken uns bei unserem zuständigen Gesundheitsamt und den beteiligten Laboren für die professionelle Zusammenarbeit und sind natürlich sehr erleichtert, dass keine Covid-19-Erkrankung vorliegt und somit auch keine Quarantäne notwendig ist", so HSG-Geschäftsführer Björn Seipp. "In den vergangenen beiden Tagen herrschte bei uns doch einige Ungewissheit, die nunmehr erst heute durch den Erhalt aller negativen Testergebnisse aufgeklärt werden konnte. Deshalb war es auch richtig, unser Spiel am Donnerstag bei der HSG Nordhorn-Lingen zur Sicherheit abzusagen." Das nächste Bundesligaspiel der HSG Wetzlar steht am kommenden Donnerstag an. Dann haben die Grün-Weißen um 19 Uhr den TSV Hannover-Burgdorf in der Rittal-Arena zu Gast.

Auch die Terminierungen der kommenden Spiele stehen zudem fest. Die HBL veröffentlichte gestern die nächsten Ansetzungen. So soll die HSG am Donnerstag, 25. Februar (19 Uhr), ihr Nachholspiel gegen den HC Erlangen austragen. Am Donnerstag, 4. März (19 Uhr) folgt dann das Auswärtsspiel bei den Eulen Ludwigshafen, die vom künftigen Wetzlarer Coach Benjamin Matschke betreut werden.

Nach der darauf folgenden Pause wegen der Olympia-Qualifikation der Nationalmannschaft steht für die Grün-Weißen am Mittwoch, 17. März (20.15), das Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen an, ehe eine ganz brisante Auswärtsaufgabe wartet: Am Samstag, 20. März (20.30) muss die HSG bei Rekordmeister THW Kiel bestehen, der auf Wiedergutmachung für die 22:31-Klatsche in der Hinrunde aus sein dürfte. Ein Ergebnis, das in der Bundesliga als die größte Überraschung der bisherigen Saison betrachtet wird.