HSG geht mit Derby-Testspielsieg in zehntägige Pause

Guter erster Test für Kai Wandschneider (Mitte) und die HSG Wetzlar. Archivfoto: Ben

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (mcs). Zum Ende der ersten Vorbereitungsphase hat Handball-Bundesligist HSG Wetzlar am Freitagnachmittag sein erstes Vorbereitungsspiel im Hinblick auf die neue Saison bestritten und dabei einen feinen Erfolg gelandet. In Kassel siegte das Team von Trainer Kai Wandschneider mit 30:25 (15:12) beim hessischen Ligakonkurrenten MT Melsungen und geht damit mit einem guten Gefühl in die nun anstehende Pause.

Vor den leeren Rängen der Rothenbach-Halle war beiden Mannschaften die monatelange Spielpause zunächst doch deutlich anzumerken, zahlreiche technische Fehler prägten auf beiden Seiten die Frühphase (5:5., 10.). Dann kam die HSG - gestützt auf eine gute Deckung - aber deutlich besser in die Partie und zog nach dem 8:7 (15.) durch einen Siebenmeter von Maxi Holst auf 12:8 (22.) davon. Und weil auch das Zusammenspiel des Rückraums mit Kreisläufer Anton Lindskog gut funktionierte, lagen die Wetzlarer zur Pause mit 15:12 in Front.

Nach dem Wechsel knüpften die Grün-Weißen zunächst nahtlos an die gute Leistung an, das Bällchen lief im Angriff wesentlich flüssiger als zu Beginn, sodass nach 42 Minuten eine 24:18-Führung von der Anzeigetafel leuchtete. Ein paar Wechsel hemmten zwar kurzzeitig den Spielfluss, sodass die Nordhessen auf 22:25 (48.) herankamen, spätestens beim 29:24 (55.) war die Begegnung aber zugunsten der Wetzlarer entschieden. Bester Schütze der HSG, bei der sich auch die Neuzugänge gut einfügten, war Linkshänder Stefan Cavor mit fünf Toren. Nach der nun trainingsfreien Zeit, die zehn Tage andauert, steht das nächste Testspiel der Wandschneider-Sieben am 5. September auf dem Programm. Dann gastiert Zweitligist TSV Bayer Dormagen in Wetzlar.