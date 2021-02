HSG-Mittelmann Fredriksen bleibt bis 2024 in Wetzlar

Hat die Verantwortlichen bei der HSG Wetzlar schnell von seinen Qualitäten überzeugt: Spielmacher Magnus Fredriksen. Foto: Ben Volkmann

WETZLAR - Spielmacher Magnus Fredriksen hat seinen Vertrag beim Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Dies teilte der Verein am Freitagvormittag mit. Der 23-Jährige war erst im Sommer vom norwegischen Meister und Champions League-Teilnehmer Elverum Handball zu den Mittelhessen gewechselt und stellte bereits in seiner ersten Saison im grün-weißen Trikot seine Klasse unter Beweis.

Binnen weniger Wochen schaffte es Fredriksen, sich neben Routinier Filip Mirkulovski auf der Spielmacher-Position des aktuellen Tabellensiebten der ersten Liga zu etablieren. Der Norweger habe, so heißt es in der Pressemitteilung der HSG, Trainer, Mitspieler und Fans durch seine Spielintelligenz, die Spielsteuerung und seine Dynamik überzeugt. Seinen derzeit 24 Feldtoren stehen stolze 20 Assists gegenüber.

"Uns war schon vor der Verpflichtung von Magnus klar, dass ihm bei uns die Zukunft auf Rückraum Mitte gehören kann", freut sich Wetzlars Geschäftsführer Björn Seipp. "Heute sind wir froh, dass Magnus gezeigte Leistungen und seine Unterschrift unter das neue Arbeitspapier das bestätigt haben. Die Vertragsverlängerung ist ein tolles Signal! Magnus ist ein extrem talentierter Spielmacher, der unser Angriffsspiel beschleunigt und fast mehr Spaß daran zu haben scheint, seine Mitspieler in eine gute Wurfposition zu bringen als selbst Tore zu werfen. Deshalb ist seine Abschlusseffektivität vielleicht das, an dem er zukünftig am intensivsten arbeiten muss. Der erfolgreiche Weg unseres Clubs ist immer ganz eng mit Talenten verbunden, die hier in Mittelhessen eine Chance erhalten sich zu etablierten Bundesliga- oder sogar Nationalspieler zu entwickeln. Das trifft auch für Magnus zu, und ich bin überzeugt, dass unsere Fans in den kommenden Jahren noch sehr viel Spaß an ihm haben werden."

Auch Magnus Fredriksen selbst freut sich auf die langfristige Zusammenarbeit: "Die HSG Wetzlar ist der perfekte Verein für mich. Ich bin erst 23 Jahre alt und bekomme bereits viel Vertrauen geschenkt. Das wird mir helfen, mich stetig weiterzuentwickeln. Dazu lerne ich sehr viel von Filip Mirkulovski, der unglaublich erfahren ist und mich total unterstützt. Mit dem Wissen um all das, war es für mich eine leichte Entscheidung, einen neuen Vertrag bis ins Jahr 2024 zu unterschreiben. Ich freue mich wirklich total auf die kommenden Jahre und hoffe inständig, dass es die Infektionszahlen bald wieder zulassen, dass Zuschauer in die Rittal Arena kommen, damit ich endlich diese unglaubliche Stimmung unserer Fans erleben darf. Das fehlt uns allen wirklich sehr."