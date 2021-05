HSG trotzt dem nächsten Ausfall und düpiert einen ratlosen Bergischen HC

Der Kapitän geht voran: Kristian Björnsen von der HSG Wetzlar. Foto: Ben

WETZLAR - Wunder gibt es immer wieder. Kleinere Handball-Wunder gibt es in der Rittal-Arena immer öfter. Die HSG Wetzlar trotzt auch der Hiobsbotschaft, dass nach dem Ausfall des erkrankten Ivan Srsen kein Linkshänder mehr im Rückraum zu Verfügung steht und schlägt in der Bundesliga den Bergischen HC mit 32:22.

Für Srsen nominiert Wetzlar Ian Weber, der in Hüttenberg mit Zweitspielrecht agiert. Weber allerdings kommt dann in den 60 beeindruckenden Minuten der Grün-Weißen nur kurz in der Schlussphase zum Einsatz und kann sich für das wichtige Zweitliga-Spiel des TVH am Mittwoch schonen. Im Rückraum wechseln sich dafür die beiden Außen Kristian Björnsen und Lars Weissgerber ab. Mit zahlreichen Rotationen und einer starken 5:1-Deckung verdient sich Wetzlar schließlich einen Sieg, der aufgrund der Ausfälle von Stefan Cavor, Olle Forsell Schefvert, Alexander Feld und zuletzt Srsen kaum zu erwarten war.

Wer dachte, die HSG kommt ohne einen Rückraum-Rechten unter die Räder, sieht sich schnell getäuscht. Björnsen macht seine Sache als Ballverteiler erneut gut. Die Grün-Weißen entfachen phasenweise einen Angriffswirbel, der den BHC ein ums andere Mal vor unlösbare Aufgaben stellt. Anfangs prägt erneut der einzige echte Rückraum-Schütze, Lenny Rubin, das Spiel. Der Schweizer trifft beim 5:4 nach elf Minuten bereits zum dritten Mal. Doch als der Dauerspieler seine Pausen nehmen muss, springen andere in die Bresche. So zeigt der in dieser Saison eigentlich nur als Abwehrstratege eingesetzte Philip Henningsson seine Wurfqualitäten und markiert mit einem knochentrockenen Wurf das 11:8 (23:30). Wetzlar steigert sich fast in einen kleinen Spielrausch. Wenn der in der Abwehr wieselflink deckende Lars Weissgerber nicht zwei freie Würfe versiebt hätte, könnte die Führung gegen ratlose Gäste sogar höher ausfallen als das 14:10. Doch das Pausenfazit ist klar: Eine taktisch herausragende Leistung der Grün-Weißen. Aber hält die Kraft? Können vor allem Björnsen und Rubin weiterhin derart viel Energie aufbringen?

Die Antworten erfolgt schnell und nachhaltig. Die wie entfesselt auftrumpfenden Gastgeber enteilen durch einen wahren Rückraumkracher von Magnus Fredriksen blitzschnell auf 18:12 (35.). Danach nehmen die Gäste zwei Auszeiten, wechseln Torwart, Regisseur, Rückraum, ach, so ziemlich alles bis auf den Zeugwart. Doch vergebens. Völlig vergebens. Die Grün-Weißen bauen ihren Vorsprung weiter aus und jubeln schließlich über einen angesichts der Voraussetzungen völlig unerwarteten 30:22-Sieg.