HSG und Rollis verzichten auf Hallentraining

Zeigen eine klare Haltung: Geschäftsführer Björn Seipp (l.) von der HSG Wetzlar und Andreas Joneck (r.), Manager des RSV Lahn-Dill. Foto: Michael Schepp

Wetzlar (red). Die Handballer der HSG Wetzlar und die Rollstuhlbasketballer des RSV Lahn-Dill verzichten auf eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs. Und das, obwohl das hessische Ministerium des Inneren und für Sport am Montag Trainingseinschränkungen für bestimmte Profisportler-Gruppen teilweise aufgehoben hatte. "Für uns ist es wichtig, ein klares gesellschaftspolitisches Zeichen zu setzen, denn Politik und Öffentlichkeit müssen sich gerade in solch schwierigen Zeiten auf die Vorbildfunktion des Sports verlassen können", sagt Andreas Joneck, Geschäftsführer des RSV Lahn-Dill, in der Meldung. In dieser kommt auch Björn Seipp von der HSG Wetzlar zu Wort: "Wir haben zudem auch eine Verantwortung für unsere Spielern sowie deren Familien. Im Hinblick auf die aktuelle Gefährdungslage wäre ein Hallentraining viel zu risikoreich."

Die Gründe, die letztlich zu dem Erlass des Ministeriums des Inneren und für Sport geführt haben, sind für die beiden Erstligisten nachvollziehbar. Die Politik wolle, nachdem bestimmte Proficlubs auf nationaler Ebene auf die Aufnahme des Trainingsbetriebs gedrängt hätten, allen Profivereinen in Hessen das gleiche Recht einräumen, sofern die kommunalen Gesundheits- und Ordnungsbehörden ihre jeweilige Zustimmung erteilen. Für die beiden Teams sind jedoch die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und die Vorgaben der Bundesregierung ausschlaggebend. An diese wolle und werde man sich strikt halten.