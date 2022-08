HSG Wetzlar: Ein Duo aus acht Neuen beim Stadtspaziergang

Neben Jonas Schelker und Lukas Becher präsentieren die Verantwortlichen der HSG Wetzlar in diesem Sommer sechs weitere Neuzugänge für den Kader der Jubiläumssaison. Wir stellen sie an dieser Stelle kurz vor.

Hendrik Wagner: Der exakt zwei Meter große Jung-Nationalspieler ist so etwas wie der Königstransfer der HSG. Sein Wechsel nach Mittelhessen stand schon im Sommer 2021 fest, das eine Jahr bei Zweitligist Eulen Ludwigshafen bezeichnet der Rückraumakteur "keinesfalls als ein verlorenes Jahr". Wagner rückt neben Lenny Rubin in den linken Rückraum, ist aber sowohl vorne als auch hinten vielseitig einsetzbar.

Erik Schmidt: Was nach dem Abgang von "Energizer" Olle Forsell Schefvert im Angriff kompensieren soll, gilt in der Abwehr für den Europameister von 2016. Im Innenblock an der Seite von Neu-Kapitän Adam Nyfjäll wird dem Hünen mit hessischen Handball-Wurzeln eine Schlüsselrolle zukommen. Die Schmidt dank seiner immensen Erfahrung durchaus ausfüllen kann.

Vladan Lipovina: Als das Ausmaß von Stefan Cavors Knieverletzung klar war, gingen die Grün-Weißen auf die Suche nach "Ersatz" im rechten Rückraum. Und fand mit dem montenegrinischen Landsmann eine Ideallösung. Denn zum einen kennt Lipovina durch sein Engagement zwischen 2014 und 2017 sowohl die HSG als auch das Wetzlarer Umfeld, zum anderen kann der Mann mit der harten linken "Klebe" - wie "Caki" - Spiele ganz alleine entscheiden. Wenn er seine Wurfauswahl unter Kontrolle hat.

Jovica Nikolic: Mit seiner zarten 20 "Lenzen" hat der Linkshänder aus Serbien schon einiges erreicht. 2016 bereits in der ersten Liga bei seinem bisherigen Club HC Vojvodina, bester rechter Rückraumspieler bei der U 19-WM vor drei Jahren, vergangene Saison "bester Nachwuchsspieler der serbischen SEHA League - Nikolic, der in der Vorbereitung einige Tage krank ausfiel, bringt viel Potenzial mit.

Radojica Cepic: Spätestens beim Linden-Cup vor Wochenfrist wurde deutlich: "Cepa", wie der ebenfalls aus Montenegro stammende Rückraumspieler gerufen wird, ist eine echte Bereicherung für das Spiel der HSG. Schnell, wendig, ein gutes Auge für den Nebenmann. Der 20-Jährige kann schon in seinem ersten Bundesliga-Jahr durchaus für Furore sorgen.

Leonard Grazioli: Das Schweizer Torhüter-Talent ist eine Investition in die Zukunft. Zunächst an Zweitliga-Nachbar TV Hüttenberg ausgeliehen und so mit Spielpraxis versehen, ist der 21-Jährige aus der Nähe von Basel erst einmal die klare Nummer drei hinter Till Klimpke und Anadin Suljakovic. (vsch)