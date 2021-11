HSG Wetzlar: Entwarnung bei Danner und Mirkulovski

Meldet sich fit: Felix Danner von der Wetzlar. Foto: Ben Volkmann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Bei der Auswärtsniederlage am vergangenen Sonntag beim SC DHfK Leipzig wirkten Filip Mirkulovski und Felix Danner überhaupt nicht beziehungsweise nur teilweise mit, nun stehen die Diagnosen der beiden Routiniers des Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar fest.

Zumindest auf Filip Mirkulovski müssen die Grün-Weißen in den nächsten Tagen verzichten. Der Spielmacher war in der Messestadt in der ersten Halbzeit umgeknickt, sein Trainer Ben Matschke konnte ihn im Laufe der Partie nicht mehr einsetzen. Mannschaftsarzt Marco Kettrukat erkannte am Montag bei seinen Untersuchungen einen doppelten Bänderanriss im Außenband. Die Behandlung erfolgt konservativ.

Länderspiel

in Wetzlar gegen Serbien

Überhaupt nicht zum Einsatz in Leipzig kam Felix Danner, der aufgrund von Schmerzen im linken Knie aussetzen musste. Wie sich nun herausstellte, machte den Kreisläufer eine Kapselreizung zu schaffen. Nach Auskunft der HSG kann der ehemalige Melsunger im Heimspiel am Donnerstag gegen den HBW Balingen-Weilstetten aber auflaufen. Zudem haben die Verantwortlichen eine weitere gute Nachricht zu verkünden: Am 9. Januar gastiert die deutsche Nationalmannschaft in Wetzlar und bestreitet ein Testspiel gegen Serbien. Beginn ist um 19 Uhr, Karten gibt es via dhb.de/tickets und in der Geschäftsstelle der HSG Wetzlar.