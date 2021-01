HSG Wetzlar: Forsell Schefvert verlängert

Bleibt bei der HSG Wetzlar: Olle Forsell Schefvert. Foto: Ben

Jetzt teilen:

WETZLAR - Kurz nach dem Jahreswechsel haben der Handball-Bundesligist HSG Wetzlar und Rückraumspieler Olle Forsell Schefvert Nägel mit Köpfen gemacht und ihre Zusammenarbeit vorzeitig bis 30. Juni 2023 verlängert. Der Schwede spielt bereits seit Sommer 2017 für die Grün-Weißen. "Olle ist ein toller Charakter und ein Vollblut-Handballer, der durch seine vorbildliche Einstellung, seine Spielintelligenz und die Abwehrstärke eine wichtige Rolle bei uns spielt", wird HSG-Geschäftsführer Björn Seipp in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Auch der 27-Jährige kommt in der Meldung zu Wort: "Wir haben auch in der kommenden Saison eine Mannschaft, die in der Liga jeden schlagen kann. Zu diesem Team wollte ich auch weiterhin dazugehören."