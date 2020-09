HSG Wetzlar gewinnt Test gegen Zweitligisten TV Großwallstadt

Wetzlars Neuzugang Philip Henningsson (l.) setzt gegen zwei Großwallstädter aus luftiger Höhe zum Wurf an. Foto: Florian Gümbel

Wetzlar (red). Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat sein viertes Testspiel gegen den Zweitliga-Aufsteiger TV Großwallstadt gewonnen. Am Samstagabend siegten die Wetzlarer Jungs in Dutenhofen mit 32:24 (12:10). Dabei hatten sie mit den robust auftretenden Unterfranken im ersten Durchgang durchaus ihre Schwierigkeiten, zogen nach dem Wechsel aber das Tempo an.

Die Gäste gingen besonders in der Abwehr beherzt zur Sache und zwangen die Hausherren mehrfach auf den Boden. Neuzugang Magnus Fredriksen leitete das Spiel im Rückraum, glänzte aber auch als Vollstrecker. In der 19. Minute traf er mit einem Schlagwurf aus dem Rückraum zum 8:6. Danach stahl Kristian Björnsen dem gegnerischen Kreisläufer clever den Ball und verwandelte den Tempogegenstoß dann selbst zum 9:6. Am Ende der ersten Halbzeit wurde das Spiel der Gastgeber fahriger. Das Team von Trainer Kai Wandschneider ließ freie Würfe liegen und musste zwei Siebenmeter-Tore zum 9:9 hinnehmen. Nach zwei Rückraumtreffern von Lenny Rubin ging es dann aber doch mit einem Zwei-Tore-Vorsprung es dann in die Kabine.

Dort fand Wandschneider die richtigen Worte, und die Grün-Weißen begannen furios. Zuerst schickte Björnsen Alexander Feld zum Kempa-Trick, anschließend traf Anton Lindskog mit einem Dreher. Feld und zweimal Linksaußen-Neuzugang Emil Mellegård erhöhten auf 16:10 nach gerade einmal drei gespielten Minuten in der zweiten Halbzeit. Die Wetzlarer agierten weiterhin konzentriert, und Till Klimpke parierte einige Bälle, die zu erfolgreichen Tempogegenstößen genutzt wurden.

Nach einer zwischenzeitlichen Führung mit neun Toren bestraften die Gäste einige Abstimmungsfehler der Domstädter und kamen noch einmal auf vier Tore heran. Mellegård durchbrach diesen Lauf in der 47. Minute, und Olle Forsell Schefvert erhöhte auf 24:18. Aufgrund von Stefan Cavors Ausfall spielten die Grün-Weißen teilweise mit drei Rechtshändern im Rückraum. Das letzte Tor des Abends erzielte Lenny Rubin zum 32:24-Endstand.

Während in der ersten Halbzeit noch das Tempo und die Abstimmung im Spiel der Grün-Weißen fehlte, legten die Hausherren in der zweiten Halbzeit zu und gewannen verdient.

Am nächsten Mittwoch testen die Wetzlarer auswärts beim Ligakonkurrenten Bergischer HC, bevor sie ein mehrtägiges Trainingslager beginnen.

HSG Wetzlar: Klimpke, Ivanisevic; Feld (5), Srsen, Henningsson, Björnsen (4), Mirkulovski (n.e.), Weissgerber (2/2) Holst (2/2), Fredriksen (3) , Forsell Schefvert (5), Mellegard (4), Rubin (5), Lindskog (2).