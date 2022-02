HSG Wetzlar holt montenegrinisches Rückraumtalent

Spiel ab Sommer in Wetzlar: Radojica Cepic. Foto: HSG Wetzlar

WETZLAR - Er war einer der Nachwuchsspieler, der sich mit tollen Leistungen bei der abgelaufenen Handball-Europameisterschaft in den internationalen Fokus gespielt hat: der 19-jährige Montenegriner Radojica Cepic. Ab Sommer wird der Rechtshänder laut einer Mitteilung des Handball-Bundesligisten das grün-weiße Trikot der HSG Wetzlar tragen. Nach bestandenem Medizincheck hat Cepic bei den Mittelhessen einen Dreijahresvertrag bis Juni 2025 unterzeichnet.

"Radojica ist das nächste junge aufstrebende Talent, das sich der HSG Wetzlar anschließt", freut sich Wetzlars Trainer Ben Matschke über die Verpflichtung. "Nicht zuletzt die EM hat gezeigt, dass er, mit gerade einmal 19 Jahren schon ein wichtiger Bestandteil der Nationalmannschaft Montenegros ist. Radojica kann überall verteidigen und hat eine tolle Durchsetzungsfähigkeit in Eins-gegen-eins-Situationen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit, da er über ein enormes handballerisches Gespür verfügt und mit seinen jungen Jahren fast überall noch Entwicklungsmöglichkeiten besitzt."

Cepic spielt seit Sommer 2020 für den slowenischen Spitzenclub RK Celje Pivovarna Lasko, von dem zu Saisonbeginn auch Rechtsaußen Domen Novak an die Lahn gewechselt war. Der 1,94 Meter große und 100 Kilogramm schwere Rückraum-Allrounder hatte bei der Europameisterschaft in sieben Spielen knapp fünf Stunden Einsatzzeit und übernahm sowohl im Angriff als auch in der Abwehrzentrale viel Verantwortung. Der 19-Jährige fiebert der neuen Aufgabe bereits entgegen: "Ich bin dankbar für die Zeit in Celje, möchte in Wetzlar jetzt den nächsten Schritt gehen und mich in der Bundesliga beweisen. Natürlich ist es ein Traum, in der stärksten Liga der Welt zu spielen. Und ich freue mich über die Chance und das Vertrauen, das mir die Verantwortlichen der HSG Wetzlar geben. Ich werde immer 100 Prozent Einsatz zeigen."

Für Jasmin Camdzic, Leiter Scouting bei den Grün-Weißen, hat Cepic ein ähnliches Profil wie Olle Forsell Schefvert, den es nach dieser Saison zu den Rhein-Neckar Löwen zieht. "Radojica bringt alles mit, um absehbar in Olles Rolle bei uns reinzuwachsen", ist sich Camdzic sicher. "Er kann im Angriff auf der halblinken Position und bei Bedarf auf der Mitte eingesetzt werden. Dazu besitzt er die Fähigkeiten, im Mittelblock zu decken. Uns ist bewusst, dass wir einen solch jungen Spieler vorsichtig und sehr bedacht an die Herausforderung Bundesliga heranführen müssen. Aber wir sind vollends überzeugt, dass Radojica die Qualität, den Ehrgeiz und auch bereits die internationale Erfahrung besitzt, diesen Schritt hier zu meistern. Zudem passt er perfekt in unsere Altersstruktur auf der Position im linken Rückraum, wo er neben Lenny Rubin und Hendrik Wagner der Jüngste ist. Seine Verpflichtung ist eine Investition in die Zukunft."

Nach Hendrik Wagner (25 Jahre alt, kommt von den Eulen Ludwigshafen), den Schweizern Jonas Schelker (22, Kadetten Schaffhausen) und Leonard Grazioli (21, HSC Suhr Aarau), dem Serben Jovica Nikolic (20, RK Vojvodina) wechselt mit Radojica Cepic im Sommer bereits ein fünfter hoffnungsvoller Nationalspieler seines jeweiligen Heimatlandes nach Mittelhessen. "Nachdem wir unsere sogenannte 'erste Sieben' nahezu komplett mit längerfristigen Verträgen ausstatten konnten, war es unser Bestreben, den Kader auf den verbleibenden Positionen mit aufstrebenden, hoffnungsvollen Talenten zu ergänzen. Alle fünf bringen die entsprechende sportliche und menschliche Qualität mit, die bei der HSG Wetzlar gefordert ist. Daher sind wir sehr froh, dass sie sich allesamt für uns entschieden haben", so HSG-Geschäftsführer Björn Seipp.