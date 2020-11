HSG Wetzlar in Berlin chancenlos

Jetzt teilen:

Berlin (tis). Nach der Pleite im Derby gegen die MT Melsungen am vergangenen Wochenende hat Handball-Bundesligist HSG Wetzlar die nächste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Kai Wandschneider verlor nach einem schwachen zweiten Durchgang bei den Füchse Berlin mit 28:35 (15:17). Dabei gingen die Lahnstädter in den ersten 30 Minuten engagiert zu Werke und hatten sich nach nicht einmal einer Viertelstunde eine 7:5-Führung erarbeitet. So langsam kamen die Berliner aber in die Gänge. Sie führten zur Pause und bauten nach dem Seitenwechsel ihren Vorsprung immer weiter aus. Auch eine Auszeit von Wandschneider beim Stand von 23:29 brachte keine Wende mehr. Dies lag auch daran, dass sich die beiden Torhüter der HSG Wetzlar, Till Klimpke und Tibor Ivanisevic, kaum in Szene setzen konnten. Bester Werfer bei den Grün-Weißen war der überragende Linkshänder Kristian Björnsen mit elf Treffern. Bei den Füchsen erzielte Linksaußen Milos Vujovic zehn Tore.