HSG Wetzlar kehrt im DHB-Pokal zu ihren Wurzeln zurück

Neben Till Klimpke, der beim 33:37 der deutschen Handball-Nationalmannschaft am Donnerstag in Mannheim gegen Schweden eine Halbzeit im Tor stand und am Samstag bei der 31:32-Niederlage in Spanien zu einem Kurzeinsatz kam, waren auch andere Profis der HSG Wetzlar in den vergangenen Tagen international gefordert.

Die Schweiz mit Lenny Rubin, Jonas Schelker und dem beim TV Hüttenberg "geparkten" Torhüter Leonard Grazioli musste sich zum Auftakt der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland zwei Mal mächtig strecken. Dem 24:23 in Gümligen gegen Georgien (Rubin erzielte vier Tore) folgte am Wochenende ein 27:26-Erfolg in Klaipeda in Litauen. Dabei avancierte Rubin mit zehn Treffern (bei zehn Versuchen) zum Matchwinner. Schelker markiert ein Tor, Grazioli musste wie vier Tage zuvor Nikola Portner den Vortritt im Tor lassen.

Radojica Cepic feierte als dreifacher Torschütze mit Montenegro zunächst einen 29:20-Heimsieg in der EM-Quali in Podgorica gegen Kosovo. Am späten Sonntagabend hieß es in Sarajevo dann noch deutlicher 36:25 für Rückraum-Ass "Cepa" (2 Tore) und sein Team gegen Gastgeber Bosnien-Herzegowina.

Wetzlars Rechtsaußen Domen Novak startete mit Slowenien mit einem 28:20 in Maribor gegen die Bosnier und einem 29:24 in Pristina gegen den Kosovo ebenfalls mit zwei Siegen in die EM-Qualifikation.

Für Magnus Fredriksen ging es derweil mit Norwegens B-Team gegen eine Zweitvertretung des Nachbarn aus SchwedenDas erste Spiel am Freitag gewannen die Norweger mit 37:36, am Sonntag konnten die schwedischen Gastgeber die zweite Partie - ebenfalls in Kungsbacka - trotz zweier Treffer des HSG-Regisseurs mit 32:30 für sich entscheiden.

Kreisläufer Vit Reichl vom TV Hüttenberg erzielte bei den EM-Qualifikations-Erfolgen seiner tschechischen Auswahl in Ostrau gegen Estland (31:23) únd in Tel Aviv gegen Israel (29:19) insgesamt fünf Treffer. (red)