HSG Wetzlar: Kopf hoch, Brust raus, aber Ausruhen geht nicht

Die Lage bei den Rhein-Neckar Löwen nach der Niederlage gegen die HSG Wetzlar:

Rechtsaußen Patrick Groetzki: "Wir rennen von Minute eins einem Rückstand hinterher, das macht es nicht leichter. Wetzlar war konsequenter, aber wir müssen die Fehler bei uns suchen, das ist die Realität. Und wir brauchen dringend Erfolgserlebnisse, am besten schon am Donnerstag in Minden. So weit ist die Abstiegszone nicht weg."

Trainer Ljubomir Vranjes: "Wir spielen, wir kämpfen, wir wollen, aber es läuft nicht. Wir machen zu viele technische Fehler, wir haben zu viel verworfen. Die Körpersprache ist schlecht, die Köpfe gehen zu früh nach unten, das tut weh. Ich möchte mehr Feuer sehen. Wir brauchen 60 Minuten alle Mann unter Strom, wir müssen um jeden Zentimeter fighten. Irgendetwas passiert, wenn wir in diese Halle kommen. Kein Spiel ist einfach, das müssen wir kapieren."

Spielmacher Andy Schmid: "Wir müssen jetzt nach unten schauen." (vsch/red)