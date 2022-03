HSG Wetzlar: Kurz durchschnaufen und im Garten arbeiten

Die HSG Wetzlar wird für ihre Leistungen in der Handball-Bundesliga in diesen Tagen doppelt belohnt. Torhüter Till Klimpke wurde von Bundestrainer Alfred Gislason am Freitag erneut ins Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft berufen. Die DHB-Auswahl bestreitet zum Abschluss eines einwöchigen Lehrgangs am 19. und 20. März zwei Testländerspiele gegen Ungarn - mit Klimpke. Derweil haben die HBL und der TV-Sender Sky entschieden, dass die Partie der HSG am 10. April (Sonntag) gegen Erstliga-Tabellenführer SC Magdeburg zum Topspiel wird. Anwurf in der Buderus-Arena ist um 14 Uhr. (vsch)