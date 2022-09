HSG Wetzlar lässt zum vierten Mal in Serie andere jubeln

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar trägt seine DHB-Pokal-Zweitrundenduell am 19. Oktober (Mittwoch) um 19.30 Uhr gegen Zweitliga-Spitzenreiter HBW Balingen-Weilstetten in der Sporthalle Dutenhofen aus - unter dem Motto "Wais froiher woar". Die Eintrittskarten - 15 Euro für Erwachsene, 10 Euro für Kinder, Jugendliche, Studenten - sind ab diesem Dienstag (10 Uhr) im Online-Ticketshop unter www.hsg-wetzlar.de und in der Geschäftsstelle in der Buderus-Arena erhältlich. (red)