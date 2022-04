3 min

HSG Wetzlar löst die Handbremse an der Förde etwas zu spät

Bis weit in die zweite Hälfte hinein sehen die Grün-Weißen an der Ostsee kein Land. Am Ende wird das Duell mit dem THW Kiel in der Handball-Bundesliga aber nochmal richtig spannend.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar