4 min

HSG Wetzlar: Platz sechs ist vor dem Derby erst einmal weg

Die personell gebeutelte Mannschaft von Trainer Ben Matschke kommt auch gegen Leipzig nicht zurück in die Erfolgsspur. So zieht Lemgo in der Tabelle an den Grün-Weißen vorbei.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar