HSG Wetzlar spielt am Sonntag bei Frisch Auf

WETZLAR WETZLAR - Wetzlar (red). Die Handballer der HSG Wetzlar haben nun Gewissheit: Die ursprünglich am vergangenen Sonntag terminierte Auswärtspartie bei Frisch auf Göppingen findet am kommenden Sonntag statt. Anpfiff ist um 16 Uhr. Das teilten die Grün-Weißen mit und bezogen sich auf die Spielleitenden Stelle der Handball-Bundesliga.

Beide Teams hatten am vorherigen Wochenende auf die Austragung der Begegnung verzichtet und eine Spielverlegung aufgrund der Gesundheitsvorsorge beantragt. Der Grund: Die Göppinger Sebastian Heymann und Marcel Schiller sowie Torhüter Urh Kastelic gingen ebenso wie die Wetzlarer Till Klimpke und Stefan Cavor nach der Länderspielreise freiwillig in Quarantäne, um die Kollegen zu schützen.

Somit haben die Domstädter in dieser Woche einen Doppelspieltag. Am Donnerstagabend sind die Eulen Ludwigshafen in der Rittal-Arena in Wetzlar zu Gast, am Sonntag reisen die Schützlinge von Kai Wandschneider dann in den Süden.