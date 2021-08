HSG Wetzlar startet mit klarem Sieg in Vorbereitungsturnier

Von Olympia zurück: Magnus Frederiksen überzeugt im HSG-Dress beim Turnier in Altensteig. Foto: Florian Gümbel

WETZLAR - Mit zwei Siegen gegen den HC Kriens-Luzern und Bayer Dormagen ist Handball-Bundesligist HSG Wetzlar in die Vorbereitung gestartet. An diesem Wochenende steht für die Grün-Weißen - fast schon traditionell im Vorlauf der Saison - der Sparkassen-Cup im baden-württembergischen Altensteig mit drei Spielen in drei Tagen an. Bereits 2018 und 2019 kamen die Grün-Weißen jeweils mit dem Turniersieg zurück aus Süddeutschland. Zum Auftakt gab es einen standesgemäßen 39:16 (21:10)-Erfolg gegen die HSG Albstadt aus der Württemberg-Liga, womit die Grün-Weißen im Halbfinale stehen. Bester Torschütze war Domen Novak mit acht Treffern.

Die Wetzlarer begannen konzentriert - und mit einem Treffer von Neuzugang Novak von Außen, der alleine in den ersten zehn Minuten fünfmal traf. Von der ersten Sekunde wurde der Gegner ernst genommen, in den Angriffen immer wieder direkt gestört und so zu frühzeitigen Abschlüssen gezwungen. Erstmals stand wieder Magnus Fredriksen auf der Platte, der mit der norwegischen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen unterwegs war. Alexander Feld und Olle Forsell Schefvert, der am Freitag seinen 28. Geburstatg feierte, fehlten weiterhin, Maximilian Holst bekam dafür die ersten Einsatzminuten und traf per Tempogegenstoß zum 15:7 für Grün-Weiß. Mit einem 21:10-Vorsprung für den Favoriten ging es in die Kabinen. Auch die zweite Halbzeit ging die HSG konzentriert an, sodass die Führung schnell auf 26:10 anwuchs. Die Albstädter scheiterten immer wieder an Anadin Suljakovic oder der starken Abwehr, sodass sie erst in der 40. Minute das erste Mal im zweiten Durchgang trafen. Der neue Wetzlarer Trainer Ben Matschke legte im ersten Spiel darauf Wert, dass alle Profis Einsatzzeiten erhielten und wechselte fleißig durch, um die Belastung zu steuern. Die Schlussphase spielten die Wetzlarer Jungs dennoch souverän herunter und ließen Albstadt nicht mehr zum Zug kommen.

Wetzlar: Klimpke (n.e), Suljakovic; Srsen (3), Nyfjäll (2), Mirkulovski (3), Danner, Weissgerber (6), Holst (3/2), Fredriksen (4), Gempp (1), Mellegard (3), Rubin (4), Novak (8/1), Cavor (2).