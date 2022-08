HSG Wetzlar steht beim Heide-Cup vor echten Härtetests

Wetzlars Neuzugang Erik Schmidt ist voller Vorfreude auf den hochklassig besetzten Heide-Cup, in dem er dann sein frisches Trikot auch am Körper präsentieren kann. Foto: HSG Wetzlar

WETZLAR - Die HSG Wetzlar tritt an diesem Wochenende beim internationalen Heide-Cup in Schneverdingen an. Alle Partien werden live übertragen. Der heimische Handball-Bundesligist tritt in Norddeutschland als Titelverteidiger an. Denn nach 2014 und 2016 haben die Wetzlarer auch 2019 den Cup im Endspiel gegen die Füchse Berlin für sich entschieden. Seitdem musste das professionell organisierte Turnier pandemiebedingt abgesagt werden. Für das Wochenende hat Trainer Ben Matschke den gesamten Kader zur Verfügung.

Am Freitag treffen die Mittelhessen um 17.45 Uhr auf den dänischen Meister GOG Håndbold. Der Club aus dem südlichen Dänemark krönte sich seit 15 Jahren erstmals wieder zum Meister und wird in der Königsklasse unter anderem auf Magdeburg treffen. Erst nach dem ersten Duell entscheiden sich Gegner und Uhrzeit des Samstagsspiels. Beim Heide-Cup ist das Teilnehmerfeld stark besetzt. Neben den Bundesligakonkurrenten aus Hamburg und Leipzig sind der Schweizer Meister aus Schaffhausen sowie Saint-Raphael aus Frankreich vertreten. HSG-Kreisläufer Erik Schmidt freut sich auf das Turnier: "Am wichtigsten ist sicherlich, dass wir als Mannschaft die Chance haben, uns unter Top-Bedingungen mit starken Gegnern zu messen."

Das Finale sowie die Platzierungsspiele finden dann am Sonntagnachmittag statt, die Spielzeit beträgt jeweils zweimal 30 Minuten. "Wir arbeiten weiterhin an verschiedenen Deckungssystemen und wollen unsere Abläufe verfestigen. Alle Gegner sind echte Gradmesser für den Bundesligastart, aber für uns steht erstmal die Weiterentwicklung im Vordergrund", so Cheftrainer Ben Matschke.

Alle Spiele sind im Netz unter www.twitch.tv/sprungwurftv zu sehen.