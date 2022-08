HSG Wetzlar: Trainingswoche endet mit Testspielpleite

Kann mit seinen drei Treffern die Niederlage gegen die SG BBM Bietigheim nicht verhindern: Wetzlars Linksaußen Emil Mellegard. Foto: Ben Volkmann

WETZLAR - Nach zwei Siegen gegen den Landesligisten HSG Großenlüder/Hainzell (55:20) sowie gegen den Drittligisten TuS Ferndorf (40:27) musste sich Handball-Bundesligist HSG Wetzlar im dritten Vorbereitungsspiel der SG BBM Bietigheim geschlagen geben. Nach 60 Minuten leuchtete ein knappes 28:27 für den Zweitligisten auf der Anzeigetafel.

Die hohen Temperaturen im Bietigheimer Viadukt ließen bereits erahnen, dass die süddeutschen Fans ein hitziges Duell erwarten würde. Die Mannschaft von Iker Romero hatte ihren ersten Formtest gegen den RTV Basel verloren und zeigte von Beginn an, dass sie dies nicht wiederholen wollte. Die Wetzlarer wollten derweil schnell dem Spiel ihren Stempel aufdrücken und agierten aggressiv, sodass es mit einer knappen Halbzeitführung in die Kabine ging. Nach der Pause agierte der Klassentiefere deutlich wacher und drehte innerhalb von zehn Minuten einen 12:13-Rückstand zum 19:14. Die harten Trainingseinheiten der Grün-Weißen waren erkennbar, sie taten sich gegen eine offensive Abwehr schwer. HSG-Trainer Ben Matschke zog lehrreiche Schlüsse, sodass sein Team weiter an der Absprache innerhalb der verschiedenen Deckungssysteme arbeiten und auch am Tempospiel feilen wird. Letztlich kämpften sich die Mittelhessen noch mal heran, aber der Zweitligist war letztlich abgezockter und entschied die Begegnung mit 28:27 für sich.

Im Angriff verteilten sich die Treffer auf viele Schützen, bester Wetzlarer Werfer war Rückkehrer Vladan Lipovina mit fünf Treffern.

HSG nach intensiver Woche "an der Belastungsgrenze"

"Es war eine lange, intensive Woche mit vielen Trainingseinheiten, und die Jungs waren an der Belastungsgrenze. Dieser Test war wichtig, um auch in stressigen Situationen Erfahrungen zu sammeln", bilanzierte Chefcoach Ben Matschke nach der Partie.

Weiter geht es dann für die Mittelhessen mit dem internationalen Heide-Cup in Schneverdingen am kommenden Wochenende. Mit einem Spiel gegen den dänischen Meister GOG starten die Wetzlarer am Freitag ins Turnier. Alle Partien werden live vom Veranstalter übertragen.

Wetzlar: Suljakovic, Grazioli - Nyfjäll, Lipovina (5), Schmidt (3), Nikolic (3), Becher (1), Weissgerber (4/1), Schelker (1), Fredriksen (3), Wagner (1), Mellegard (3), Cepic (1), Novak (3).