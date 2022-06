HSG Wetzlar trifft auf Minden: Ein bisschen Druck muss sein

Die Bühne nach dem letzten Heimspiel der HSG Wetzlar in dieser Saison am Sonntag (15.30 uhr) gegen GWD Minden gehört den Profis, die die Grün-Weißen in diesem Sommer verlassen beziehungsweise ihre Karriere beenden. Letzteres gilt für Kapitän Maximilian Holst, der seit 2014 für die Lahnstädter auf Torejagd ging, und für Filip Mirkulovski, der die Standby-Spielerrolle endgültig aufgibt und sich ab 1. Juli ausschließlich seinsr Co-Trainerjobs widmet. Verlassen werden den Club zudem Olle Forsell Schefvert, Ivan Srsen, Felix Danner, Alexander Feld, Patrick Gempp und Gennadiy Komok, so dass es beim Abschiedsreigen nach der Partie gegen die Ostwestfalen in der Buderus-Arena emotional zugehen wird. Vorab weist Geschäftsführer Björn Seipp die Besucher des Spiels (bis Donnerstag waren etwas mehr als 3000 Tickets verkauft) darauf hin, dass die B49 am Wochenende zwischen den Abfahrten Garbenheim und Dalheim vollgesperrt ist. Bedeutet, es muss mit erheblichen Verzögerungen bei der Anreise mit dem Auto gerechnet werden. (vsch)