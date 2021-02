HSG Wetzlar verpflichtet Ex-Nationalspieler Felix Danner

Der Noch-Melsunger Felix Danner (l.), hier im Zweikampf mit dem Göppinger, kommt bald zur HSG Wetzlar. Foto: Imago

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat sich auf der Kreisläufer-Position noch einmal verstärkt: Wie der Verein am Mittwochmorgen mitteilte, haben die Mittelhessen für die kommende Saison Felix Danner vom hessischen Ligakonkurrenten MT Melsungen verpflichtet. Der ehemalige deutsche Nationalspieler hat bei den Grün-Weißen - nach bestandenem Medizincheck - einen Einjahresvertrag unterzeichnet. Ab Sommer wird Danner die Kreisläuferposition zusammen mit Patrick Gempp und dem zweiten Neuzugang Adam Nyfjäll besetzen, der vom schwedischen European-League-Teilnehmer IFK Kristianstad nach Mittelhessen wechselt.

Seit Februar 2009 spielt der 35-Jährige für die MT Melsungen. Damit ist er aktuell der dienstälteste Profi der Nordhessen und steht wie kein zweiter für deren Aufschwung in den vergangenen zehn Jahren. Für den gebürtigen Breisgauer, seine Frau und die beiden Kinder ist Hessen mittlerweile zur zweiten Heimat geworden.

18-mal lief Danner in seiner Karriere, die im Alter von vier Jahren beim SV Kappel begann, für die deutsche Handball-Nationalmannschaft auf. Der Rechtshänder stand im erweiterten Kader für die Weltmeisterschaft 2013 in Spanien, ehe er im Oktober 2014 aus privaten Gründen aus dem A-Kader des Deutschen Handballbundes (DHB) zurücktrat. Dazu nahm der gelernte Anlagenmechaniker bereits zweimal am Pokal-Finalwochenende in Hamburg teil. Im Juni folgt der dritte Aufschlag dort mit der MT Melsungen, für die der 1,98 Meter große Kreisläufer bislang 369 Spiele in der Handball-Bundesliga (HBL) bestritt und dabei 694 Tore erzielte, vier davon am vergangenen Donnerstag beim Heimsieg über den SC DHfK Leipzig.

"Felix kennt die Handball-Bundesliga seit über einem Jahrzehnt, konnte Spiele für den DHB und auf europäischer Bühne bestreiten, also auf absolutem Topniveau. Dabei hat er über die Jahre bewiesen, dass er sich sehr variabel auf verschiedenen Spielsysteme einstellen kann, in Offensive und Defensive, wo er in der 6:0- aber auch der 5:1-Abwehr eine wichtige Rolle einnehmen kann. Mit der Verpflichtung sind wir dem Wunsch unseres künftigen Trainers Benjamin Matschke nachgekommen, künftig mit drei Kreisläufern zu arbeiten", so HSG-Geschäftsführer Björn Seipp. "Da wir mit unserem weiteren Neuzugang Adam Nyfjäll und Patrick Gempp zwei Liganeulinge am Kreis haben, wird uns Felix Erfahrung, Mentalität, physische Präsenz und Führungsqualität guttun. Von seinen sportlichen Möglichkeiten und seiner Art, wie er mit Mitspielern umgeht, ist er ein absoluter Gewinn für jedes Team. Ich bin mir sicher, dass er vor allem unsere jungen Spieler dabei unterstützen kann, sich in der Liga zu etablieren und weiter zu entwickeln. Felix wird uns auf und abseits des Spielfeldes helfen. Deshalb sind wir froh, dass er unser Angebot angenommen hat."

Auch Danner blickt der neuen Aufgabe bei der HSG Wetzlar gespannt entgegen. "Ich freue mich sehr, ab nächster Saison für die HSG Wetzlar auflaufen und der Mannschaft helfen zu können, die sportlichen Ziele zu erreichen", so der 35-Jährige, der dann die Rückennummer 17 tragen wird. "Der Club ist professionell geführt und ich bin Hessen mittlerweile sehr verbunden. Meine zwei Kinder sind hier geboren und wir fühlen uns sehr wohl. Die HSG Wetzlar hat mir die Möglichkeit gegeben, die Interessen Familie und Leistungssport zu vereinen. Dieses Gesamtpaket hat mich überzeugt. Dazu hat sich die HSG in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und ich bin mir sicher, dass dies im sportlichen Bereich unter dem neuen Trainer Benjamin Matschke fortgeführt wird. Mit der Nationalmannschaft durfte ich schon mal erleben, wie es ist, wenn man in der Rittal Arena vor Heimpublikum spielt. Das war einfach geil - genau wie die Hessenderbys dort. Ich freue mich schon auf die tolle Stimmung und darauf, Siege mit den Fans zu feiern. Diesbezüglich hoffe und wünsche ich, dass wir alle weiter gut durch die Pandemie kommen, damit es bald auch wieder möglich ist, vor Zuschauern zu spielen."