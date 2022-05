3 min

HSG Wetzlar: Zu Hause soll es endlich wieder Punkte geben

An diesem Donnerstag trifft der Handball-Bundesligist in der Buderus-Arena auf den HC Erlangen. Der kommt mit gehörigem Selbstbewusstsein und einem alten Bekannten an die Lahn.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar